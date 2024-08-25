Курс Toncoin обрушился после ареста Дурова

Вчера вечером основателя мессенджера Telegram Павла Дурова арестовали в аэропорту Ле-Бурже, находящемся вблизи Парижа. На фоне этого монета Toncoin обвалилась более чем на 20% в сутки. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

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Цена Toncoin опустилась с $6,85 за одну монету до $5,38. Капитализация актива упала до $13,7 млрд. При чем в апреле 2024 года, когда цена Toncoin установила исторический максимум, она была на уровне $24 млрд.

Представители The Open Network успокоили пользователей блокчейна и членов сообщества Toncoin. Они заявили в X (ранее Twitter), что задержание Дурова не повлияет на работу сети.

Сотрудники проекта поддержали Дурова в это тяжелое для него время и сообщили, что он отстаивал свободу слова и децентрализацию.

«Как сообщество, преданное свободе слова и децентрализации, мы твердо поддерживаем Павла в это сложное время. Павел был преданным защитником этих ценностей, и мы верим, что его усилия по продвижению открытого и децентрализованного Интернета и дальше будут вдохновлять миллионы», — отметили в сообществе.

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Американский миллиардер и владелец социальной сети X Илон Маск также поддержал основателя Telegram, опубликовав хэштег #FreePavel.