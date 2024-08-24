Украина впервые применила ракету-дрон «Паляныця» собственного производства — Зеленский

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«Именно сегодня произошло первое и успешное боевое применение нашего нового оружия. Совершенно нового класса оружия — украинской ракеты-дрона „Паляныця“. Это новый наш метод возмездия агрессору», — сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что враг был поражен и поблагодарил разработчиков, производителей и украинских воинов.

«Знаем, что россии будет очень сложно даже сказать, что именно прилетело, сложно противодействовать, но очень легко понять, за что», — добавил президент.

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Напомним

Укроборонпром перепрыгнул 16 ступеней и вошел в список 50 лучших оборонных компаний мира. Выручка госконцерна за 2023 год выросла на 72% — до $2,2 млрд.

Компания, которую многие годы критиковали и пытались реформировать, открыла офис в США и заявила, что, среди прочего, будет искать новые возможности для инвестиций, новых партнерств и создавать совместные предприятия.

По сообщению премьера Дениса Шмыгаля, Украина заключила уже пять контрактов о создании совместных предприятий с лидерами мирового рынка оружия.

Французская оружейная компания Thales подписала три соглашения с Украиной о создании совместного производства. Рассматривает возможности создания предприятия, ремонтирующего американскую бронетехнику, и Amentum Services. К производству боеприпасов для Украины присоединилась и американская Northrop Grumman.

Кроме создания совместных предприятий Украина также локализует производство военной техники. Такое соглашение с Украиной подписала британская BAE Sytems, уже открывшая офис в Украине.

Rheinmetal запустил первый завод, на котором ремонтируют БМП, а затем будут ремонтировать и гаубицы. Но главное — планы до конца года запустить производство бронетранспортеров Lynx. О создании «дочки» в Украине заявила также франко-германская KNDS. Компания планирует создать центр техобслуживания самоходных гаубиц CAESAR и печатать запчасти на 3D-принтере.