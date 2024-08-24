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24 августа 2024, 15:05 Читати українською

Украина впервые применила ракету-дрон «Паляныця» собственного производства — Зеленский

Сегодня, 24 августа, Украина впервые применила против российских войск новую ракету-дрон «Паляныця» украинского производства. Об этом, выступая по случаю Дня независимости, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Сегодня, 24 августа, Украина впервые применила против российских войск новую ракету-дрон «Паляныця» украинского производства.
Фото: president.gov.ua

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«Именно сегодня произошло первое и успешное боевое применение нашего нового оружия. Совершенно нового класса оружия — украинской ракеты-дрона „Паляныця“. Это новый наш метод возмездия агрессору», — сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что враг был поражен и поблагодарил разработчиков, производителей и украинских воинов.

«Знаем, что россии будет очень сложно даже сказать, что именно прилетело, сложно противодействовать, но очень легко понять, за что», — добавил президент.

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Напомним

Укроборонпром перепрыгнул 16 ступеней и вошел в список 50 лучших оборонных компаний мира. Выручка госконцерна за 2023 год выросла на 72% — до $2,2 млрд.

Компания, которую многие годы критиковали и пытались реформировать, открыла офис в США и заявила, что, среди прочего, будет искать новые возможности для инвестиций, новых партнерств и создавать совместные предприятия.

По сообщению премьера Дениса Шмыгаля, Украина заключила уже пять контрактов о создании совместных предприятий с лидерами мирового рынка оружия.

Французская оружейная компания Thales подписала три соглашения с Украиной о создании совместного производства. Рассматривает возможности создания предприятия, ремонтирующего американскую бронетехнику, и Amentum Services. К производству боеприпасов для Украины присоединилась и американская Northrop Grumman.

Кроме создания совместных предприятий Украина также локализует производство военной техники. Такое соглашение с Украиной подписала британская BAE Sytems, уже открывшая офис в Украине.

Rheinmetal запустил первый завод, на котором ремонтируют БМП, а затем будут ремонтировать и гаубицы. Но главное — планы до конца года запустить производство бронетранспортеров Lynx. О создании «дочки» в Украине заявила также франко-германская KNDS. Компания планирует создать центр техобслуживания самоходных гаубиц CAESAR и печатать запчасти на 3D-принтере.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 7

+
0
Три літри
Три літри
24 августа 2024, 15:32
#
І знов печальні новини для зрадунів та москалів
+
+30
godvinik
godvinik
24 августа 2024, 15:49
#
Паляниця — це вивіз зерна задарма і підняття цін на борошно і хліб для українців
+
0
Три літри
Три літри
24 августа 2024, 17:51
#
Боти працюють навіть у суботу
+
+15
bonv
bonv
24 августа 2024, 15:51
#
Хакери уразили 33 російські сайти на честь 33-ї річниці Незалежності України.
Зображення українського вояка з’явилося 24 серпня на 33 сайтах афільованих з росіянами підприємств з окупованих міст.
Про це повідомляє АрміяInform.
Проукраїнські хактивісти нагадали українцям на тимчасово окупованих територіях: «Відновимо кордони до останнього метра!».
+
+30
bonv
bonv
24 августа 2024, 15:52
#
Велике крадівництво!!! Забрані в армії гроші — побудувані на них дороги від кацапських рубежів до Києва. Провалене два роки поспіль державне військове замовлення, переведені військові заводи на одно- дводенний робочий тиждень. Закриті ракетні програми, вилучені та зачинені на складах «Стугни», «Джавеліни» та NLAWи, зачинені в тюрмах толкові генерали за надуманими звинуваченнями. Ігнорування розвідданих західних партнерів про вторгнення, обман населення, що призвело до жахливих трагічних наслідків…Про вторгнення вже всі знають похвилинно, немає потреби викладати…
А шашлики, а просто перестати стріляти? Просто подивитися путіну в очі? Гірше ж точно не буде (с)
А шо, в зе-методичці нічого не сказано, як Зе ще в 2021-му відмовлявся від закупок пропонованої зброї, і навіть від Stinger-ів та NLAW-ів, які Байден та Джонсон насильно впихнули в Міноборони Резнікову напередодні повномасштабного вторгнення… І як ті ж самі NLAW-и зберігались в неналежних сховищах/умовах, в результаті чого в них за місяць відсиріли акумулятори?
+
+45
bonv
bonv
24 августа 2024, 15:53
#
Україна втрачає свої території на Сході через погано навчених новобранців, — AP
Деякі українські військові, які нещодавно потрапили до армії, відмовляються стріляти по ворогу. Є й ті, кому важко зібрати зброю або координувати основні бойові рухи. Окремі бійці навіть покидають свої пости чи поле бою взагалі. Про це The Associated Press розповіли командири ЗСУ, пояснюючи, чому Україна продовжує втрачати дорогоцінні позиції вздовж східного фронту. У цьому командири частково звинувачують погано навчених новобранців, набраних під час нещодавньої мобілізації, а також очевидну перевагу Росії в боєприпасах і авіації. «Деякі люди не хочуть стріляти. Вони бачать ворога на вогневій позиції в окопах, але вогонь не відкривають. Тому наші чоловіки гинуть. Коли вони не використовують зброю, вони неефективні», — сказав розчарований командир батальйону 47-ї української бригади. До проблем додається й величезна перевага Росії в живій силі та її готовність йти на приголомшливі втрати в обмін на захоплення малих об'єктів. Нещодавно призвані на військову службу українці далекі від загартованих у боях бійців, які пішли на війну в перший рік повномасштабного вторгнення. Новобранцям бракує навіть мінімального рівня підготовки, зазначають командири та солдати чотирьох бригад, які обороняють район Покровська. За їхніми словами, їм доводиться планувати операції з піхотою, яка не вміє стріляти по мішенях і не знає базової топографії.
+
+45
bonv
bonv
24 августа 2024, 15:54
#
Деяким з них бракує віри в бойові плани начальства і вони йшли з підготовлених позицій. Командири на місцях розчаровані якістю нових призовників, яких відправляють на передову територіальні центри комплектування. «Головна проблема — це інстинкт виживання прибульців. Раніше люди могли стояти до останнього моменту, щоб утримати позицію. Зараз, навіть коли йдуть легкі обстріли вогневих позицій, вони відступають», — пояснив військовий 110-ї бригади. Однак він визнає, що не всі тікають з поля бою — мотивовані люди все ж трапляються, але їх дуже-дуже мало. Водночас військовий експерт аналітичного центру «Центр оборонних стратегій» Віктор Кевлюк стверджує, що підготовка новобранців є адекватною, командири бригад просто «шукають пояснення тактичних провалів». «Так само командир бригади має відповідні інструменти для морального впливу. Якщо всі ці процеси будуть налагоджені в бригаді, то суттєвих проблем не буде. Якщо ці механізми дають збій, ми читаємо про негатив у соцмережах», — додав він. Втрата села Прогрес у Покровському районі є останнім прикладом втрати території, у якій командири звинувачують новобранців. Підрозділи 31-ї бригади відійшли в погано скоординованому маневрі, що спонукало 47-му бригаду вступити в бій і спробувати стабілізувати лінію. Подібний сценарій розгортався у травні у селі Очеретине. Нові бійці не тільки недосвідчені у стрільбі, вони також не навчилися координувати бойові завдання в малих групах або використовувати навіть прості тактики.
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