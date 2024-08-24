Сегодня, 24 августа, Украина впервые применила против российских войск новую ракету-дрон «Паляныця» украинского производства. Об этом, выступая по случаю Дня независимости, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Украина впервые применила ракету-дрон «Паляныця» собственного производства — Зеленский
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«Именно сегодня произошло первое и успешное боевое применение нашего нового оружия. Совершенно нового класса оружия — украинской ракеты-дрона „Паляныця“. Это новый наш метод возмездия агрессору», — сказал глава государства.
Зеленский подчеркнул, что враг был поражен и поблагодарил разработчиков, производителей и украинских воинов.
«Знаем, что россии будет очень сложно даже сказать, что именно прилетело, сложно противодействовать, но очень легко понять, за что», — добавил президент.
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Напомним
Укроборонпром перепрыгнул 16 ступеней и вошел в список 50 лучших оборонных компаний мира. Выручка госконцерна за 2023 год выросла на 72% — до $2,2 млрд.
Компания, которую многие годы критиковали и пытались реформировать, открыла офис в США и заявила, что, среди прочего, будет искать новые возможности для инвестиций, новых партнерств и создавать совместные предприятия.
По сообщению премьера Дениса Шмыгаля, Украина заключила уже пять контрактов о создании совместных предприятий с лидерами мирового рынка оружия.
Французская оружейная компания Thales подписала три соглашения с Украиной о создании совместного производства. Рассматривает возможности создания предприятия, ремонтирующего американскую бронетехнику, и Amentum Services. К производству боеприпасов для Украины присоединилась и американская Northrop Grumman.
Кроме создания совместных предприятий Украина также локализует производство военной техники. Такое соглашение с Украиной подписала британская BAE Sytems, уже открывшая офис в Украине.
Rheinmetal запустил первый завод, на котором ремонтируют БМП, а затем будут ремонтировать и гаубицы. Но главное — планы до конца года запустить производство бронетранспортеров Lynx. О создании «дочки» в Украине заявила также франко-германская KNDS. Компания планирует создать центр техобслуживания самоходных гаубиц CAESAR и печатать запчасти на 3D-принтере.
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Зображення українського вояка з’явилося 24 серпня на 33 сайтах афільованих з росіянами підприємств з окупованих міст.
Про це повідомляє АрміяInform.
Проукраїнські хактивісти нагадали українцям на тимчасово окупованих територіях: «Відновимо кордони до останнього метра!».
А шашлики, а просто перестати стріляти? Просто подивитися путіну в очі? Гірше ж точно не буде (с)
А шо, в зе-методичці нічого не сказано, як Зе ще в 2021-му відмовлявся від закупок пропонованої зброї, і навіть від Stinger-ів та NLAW-ів, які Байден та Джонсон насильно впихнули в Міноборони Резнікову напередодні повномасштабного вторгнення… І як ті ж самі NLAW-и зберігались в неналежних сховищах/умовах, в результаті чого в них за місяць відсиріли акумулятори?
Деякі українські військові, які нещодавно потрапили до армії, відмовляються стріляти по ворогу. Є й ті, кому важко зібрати зброю або координувати основні бойові рухи. Окремі бійці навіть покидають свої пости чи поле бою взагалі. Про це The Associated Press розповіли командири ЗСУ, пояснюючи, чому Україна продовжує втрачати дорогоцінні позиції вздовж східного фронту. У цьому командири частково звинувачують погано навчених новобранців, набраних під час нещодавньої мобілізації, а також очевидну перевагу Росії в боєприпасах і авіації. «Деякі люди не хочуть стріляти. Вони бачать ворога на вогневій позиції в окопах, але вогонь не відкривають. Тому наші чоловіки гинуть. Коли вони не використовують зброю, вони неефективні», — сказав розчарований командир батальйону 47-ї української бригади. До проблем додається й величезна перевага Росії в живій силі та її готовність йти на приголомшливі втрати в обмін на захоплення малих об'єктів. Нещодавно призвані на військову службу українці далекі від загартованих у боях бійців, які пішли на війну в перший рік повномасштабного вторгнення. Новобранцям бракує навіть мінімального рівня підготовки, зазначають командири та солдати чотирьох бригад, які обороняють район Покровська. За їхніми словами, їм доводиться планувати операції з піхотою, яка не вміє стріляти по мішенях і не знає базової топографії.