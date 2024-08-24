Благодаря внедрению программы, Национальный кэшбек ВВП Украины до конца года может вырасти на 0,25%. Об этом сообщила заместитель министра экономики Надежда Бигун, передает Укринформ.
Национальный кэшбек может ускорить рост ВВП Украины на 0,25% — Минэкономики
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«Наши прогнозы показывают, что программа „Национальный Кэшбек“ может добавить 0,25 процентного пункта к росту ВВП до конца года», — отметила Бигун во время презентации результатов исследования «Отношение украинских потребителей к программе Национальный Кэшбек».
По ее словам, результат зависит от уровня вовлеченности населения, скорости развертывания программы и ее популярности среди потребителей.
«Программа Национальный кэшбек является частью составляющей программы „Сделано в Украине“. Это большая программа, в которой есть много инициатив. В этом году мы вообще рассчитывали от всех инициатив этой программы роста на 1% ВВП», — сказала Бигун.
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Напомним
Программа Национальный кэшбек заработает в Украине со 2 сентября, согласно которой покупатели продукции, произведенной в Украине, смогут получать от государства кэшбек 10% от израсходованных средств.
Полученный кэшбек можно потратить на оплату коммунальных услуг, рассчитаться в кинотеатрах, спортзалах и ресторанах, купить билеты на поезд или автобус. Максимальная сумма кэшбека, которую можно получить в месяц, составляет 3 тысячи гривен.
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