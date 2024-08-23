Кабмин продлил действие льготных цен на газ для населения и производителей тепла

Кабинет министров продлил действие тарифов на газ для бытовых потребителей и производителей тепла для населения до весны 2025 года. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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«Решение будет действовать до 30 апреля 2025 года, то есть до конца следующего отопительного сезона», — отметил премьер.

Шмыгаль также заявил, что эта зима будет непростой. Несмотря на ремонты и восстановление 24/7, в стране по-прежнему остается очень много поврежденных объектов энергетики.

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Напомним

В Украине во время войны действует мораторий на повышение тарифов на газ, тепло и горячую воду населения.

Цена на газ регулируется постановлением правительства о ПСО (возложение специальных обязанностей) на НАК «Нафтогаз Украины».

Цена на газ для населения составляет 7,96 грн за кубометр. Нефтегаз также продает газ производителям тепла для населения по цене 7,42 грн за кубометр.