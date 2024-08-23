Специалисты Укрэнерго возобновили линию питания оккупированной Запорожской атомной электростанции, поврежденной из-за российских обстрелов 22 августа. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Укрэнерго возобновило линию питания Запорожской АЭС
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«Ремонтные бригады НЭК „Укрэнерго“ восстановили надежность питания Запорожской АЭС. Высоковольтная воздушная линия 330 кВ включена в работу», — говорится в сообщении.
Ремонтные бригады ожидали разрешения военнослужащих для того, чтобы устранить повреждения и включить линию в работу.
Отмечается, что сейчас ЗАЭС имеет возможность получать электроэнергию как по основной, так и по резервной линии.
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Напомним
«Минфин» писал, что из-за российских обстрелов была вновь повреждена одна из двух линий электропередачи, питающих Запорожскую атомную электростанцию.
С начала российской оккупации Запорожская АЭС уже пережила восемь полных блекаутов и один частичный с запуском аварийных дизель-генераторов и систем безопасности. Их отказ может повлечь за собой аварийную ситуацию.
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