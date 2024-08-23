Часы Медведчука, которые оцениваются более чем в 10 миллионов, выставили на продажу (фото)

Коллекция наручных часов государственного предателя Виктора Медведчука, состоящая из 20 лотов, выставлена на Прозорро. Общая оценка часов составляет 10,6 млн. грн. Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

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Самые дорогие лоты

Breguet 4416К — оценен более чем в 1,8 млн грн.

Patek Philippe — оценен более чем в 1,2 млн грн.

Dolce & Gabbana — оценен почти в 1 млн грн.

Самые дешевые часы оценены в 2,5 тыс. грн, а знаменитые «Москва Кремль» — в 17,5 тыс. грн.

Также продаются часы Parmigiani Fleurier с изображением жены Медведчука Оксаны Марченко. Он оценен более чем в 300 000 грн.

Все арестованные активы, реализуемые АРМА на Prozorro.Продажи можно найти по этой ссылке.

Каждый желающий может принять участие в аукционах, кроме лиц, связанных с государством-агрессором.

После реализации часов средства поступят в депозитный портфель АРМА, после чего будут использованы для закупки военных облигаций. Аукционы продлятся 14 дней.

Напомним

Автопарк Медведчука уже «ушел с молотка». Автомобиль Maybach (2003) продали за 1 829 009 грн. Кроме того, отдельным лотом был реализован его последний квадроцикл (2004) марки BOMBARDIER за 160 000 грн.

Как писал ранее «Минфин», АРМА готовит к реализации 264 картины, принадлежавших Виктору Медведчуку.

Пока картины находятся на временном хранении в Национальном художественном музее Украины. Часть коллекции составляют работы представителей Закарпатской художественной школы — Адальберта Эрдели, Иосифа Бокшая, Золтана Шолтаса. Стоимость некоторых картин составляет $50 тысяч.