Рада разблокировала подписание закона о повышении акцизов на топливо

Верховная Рада разблокировала подписание закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об имплементации положений актов права Европейского Союза по акцизному налогу. Об этом написал заместитель председателя Налогового комитета В Р Ярослав Железняк.

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Что известно

«Все блокирующие постановления по законопроекту № 11256−2 о повышении акцизного налога на горючее провалены. Поэтому он будет скоро подписан главой парламента и Президентом. Соответственно он вступит в силу (как и повышение акцизов) начиная с 1 сентября 2024 года», — написал депутат.

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Предыстория

Верховная Рада 18 июля приняла в целом законопроект № 11256−2 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об имплементации положений актов права Европейского Союза по акцизному налогу.

Документ предусматривает поэтапное повышение акцизов на разные виды горючего до 1 января 2028 года.

Переходный этап должен начаться с 1 сентября 2024 г. На конечном этапе акциз на бензин составит 359 евро за 1000 л, на дизельное топливо — 330 евро за 1000 л, на сжиженный газ — 250 евро за 1000 литров.

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