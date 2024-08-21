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21 августа 2024, 16:48 Читати українською

Рада разблокировала подписание закона о повышении акцизов на топливо

Верховная Рада разблокировала подписание закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об имплементации положений актов права Европейского Союза по акцизному налогу. Об этом написал заместитель председателя Налогового комитета В Р Ярослав Железняк.

Верховная Рада разблокировала подписание закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об имплементации положений актов права Европейского Союза по акцизному налогу.

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Что известно

«Все блокирующие постановления по законопроекту № 11256−2 о повышении акцизного налога на горючее провалены. Поэтому он будет скоро подписан главой парламента и Президентом. Соответственно он вступит в силу (как и повышение акцизов) начиная с 1 сентября 2024 года», — написал депутат.

Читайте: Рада шагнула к повышению акциза на топливо

Предыстория

Верховная Рада 18 июля приняла в целом законопроект № 11256−2 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об имплементации положений актов права Европейского Союза по акцизному налогу.

Документ предусматривает поэтапное повышение акцизов на разные виды горючего до 1 января 2028 года.

Переходный этап должен начаться с 1 сентября 2024 г. На конечном этапе акциз на бензин составит 359 евро за 1000 л, на дизельное топливо — 330 евро за 1000 л, на сжиженный газ — 250 евро за 1000 литров.

Читайте: Цены «поехали»: почему в Украине дорожает автомобильное топливо

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
21 августа 2024, 17:05
#
Плата за уехавших . Они платят теперь налоги в бюджеты других стран .
+
0
timion
timion
21 августа 2024, 17:06
#
Ще одна перемога, Зеленський — наш прездент
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