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21 августа 2024, 12:23 Читати українською

Украинцы теряют интерес к дизельным автомобилям. Какие модели выбирали в июле

В июле автопарк Украины пополнили более 6,3 тыс. автомобилей с дизельными двигателями. Это на 17% меньше, чем в прошлом, сообщает Укравтопром.

В июле автопарк Украины пополнили более 6,3 тыс.
Фото: infocar.ua

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Спрос на дизельные авто падает

Из них: 1,6 тыс. ед. новых (+20%) и 4,7 тыс. ед. б/у, ввозимых из-за границы (-25%). Следовательно, на рынке новых легковушек дизельные авто охватили 26%, как и в июле 2023 г.

Среди ввезенных подержанных авто доля дизельных машин составила 23%, что на 10 процентных пунктов меньше, чем в прошлом, а их средний возраст составил 10,2 года.

Читайте: Украинцы предпочитают бензиновые авто. Топ-5 моделей

Топ-5 моделей новых дизельных авто

  • Renault Duster — 439 ед.;
  • Toyota Hilux — 143 ед.;
  • VW Touareg — 109 ед.;
  • Mitsubishi L200 — 106 ед.;
  • BMW 3 — 77 ед.

Топ-5 импортируемых подержанных дизельных авто

  • Renault Megane — 425 ед.;
  • VW Passat — 352 ед.;
  • Skoda Octavia — 338 ед.;
  • Nissan Qashqai — 229 ед.;
  • VW Golf — 160 ед.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Три літри
Три літри
21 августа 2024, 13:04
#
Схоже Роман заблукав в числах.
в одному реченні пише що нових ввезли на 20% більше, в іншому що ввезли так само як і рік тому.
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