Украинцы теряют интерес к дизельным автомобилям. Какие модели выбирали в июле

В июле автопарк Украины пополнили более 6,3 тыс. автомобилей с дизельными двигателями. Это на 17% меньше, чем в прошлом, сообщает Укравтопром.

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Спрос на дизельные авто падает

Из них: 1,6 тыс. ед. новых (+20%) и 4,7 тыс. ед. б/у, ввозимых из-за границы (-25%). Следовательно, на рынке новых легковушек дизельные авто охватили 26%, как и в июле 2023 г.

Среди ввезенных подержанных авто доля дизельных машин составила 23%, что на 10 процентных пунктов меньше, чем в прошлом, а их средний возраст составил 10,2 года.

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Топ-5 моделей новых дизельных авто

Renault Duster — 439 ед.;

Toyota Hilux — 143 ед.;

VW Touareg — 109 ед.;

Mitsubishi L200 — 106 ед.;

BMW 3 — 77 ед.

Топ-5 импортируемых подержанных дизельных авто