В июле автопарк Украины пополнили более 6,3 тыс. автомобилей с дизельными двигателями. Это на 17% меньше, чем в прошлом, сообщает Укравтопром.
Украинцы теряют интерес к дизельным автомобилям. Какие модели выбирали в июле
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Спрос на дизельные авто падает
Из них: 1,6 тыс. ед. новых (+20%) и 4,7 тыс. ед. б/у, ввозимых из-за границы (-25%). Следовательно, на рынке новых легковушек дизельные авто охватили 26%, как и в июле 2023 г.
Среди ввезенных подержанных авто доля дизельных машин составила 23%, что на 10 процентных пунктов меньше, чем в прошлом, а их средний возраст составил 10,2 года.
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Топ-5 моделей новых дизельных авто
- Renault Duster — 439 ед.;
- Toyota Hilux — 143 ед.;
- VW Touareg — 109 ед.;
- Mitsubishi L200 — 106 ед.;
- BMW 3 — 77 ед.
Топ-5 импортируемых подержанных дизельных авто
- Renault Megane — 425 ед.;
- VW Passat — 352 ед.;
- Skoda Octavia — 338 ед.;
- Nissan Qashqai — 229 ед.;
- VW Golf — 160 ед.
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Источник: Минфин
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Комментарии - 1
в одному реченні пише що нових ввезли на 20% більше, в іншому що ввезли так само як і рік тому.