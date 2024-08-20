Цена золота впервые в истории превысила $2550 за унцию

Биржевая цена золота впервые в истории превысила отметку $2550 за унцию. Стоимость декабрьского контракта на золото на Чикагской товарной бирже (CME) на торгах во вторник, 20 августа, выросла на 0,4%, поднявшись до $2552 за унцию.

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Рост золота

Как отмечает Bloomberg, стоимость золота с начала года выросла более чем на 20% на фоне растущего у инвесторов оптимизма относительно перспектив смягчения денежно-кредитной политики ФРС США.

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По данным инструмента FedWatch, который рассчитывает биржа CME на основании фьючерсов на ставку, рынок с вероятностью в 75,5% ждет снижения ставки на сентябрьском заседании ФРС с текущих 5,25−5,5% до 5−5,25% годовых. Вероятность снижения ставки до 4,75−5% оценивается в 24,5%.

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Стоимость золота подталкивают вверх и крупные закупки металла центральными банками.

Кроме того, спрос на золото как на защитный актив повысился из-за растущих геополитических рисков, включая напряженность на Ближнем Востоке.