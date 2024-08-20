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20 августа 2024, 8:21 Читати українською

Цена стандартного золотого слитка впервые в истории превысила миллион долларов

Цена стандартного золотого слитка впервые в истории превысила один миллион долларов США. На это 19 августа обратил внимание Bloomberg.

Цена стандартного золотого слитка впервые в истории превысила один миллион долларов США.
Фото: depositphotos

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Золотой слиток дороже миллиона

Спотовая цена одной тройской унции золота (31,1 грамма) впервые в истории превысила отметку 2500 долларов еще 16 августа, а на торгах 19 августа укрепилась выше нее.

Таким образом, стандартный золотой слиток весом 400 унций стал стоить дороже миллиона долларов.

При этом Bloomberg отмечает, что вес 400 унций для слитка не является строго определенным: согласно правилам Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов, допустим разброс от 350 до 430 унций.

Читайте: Цена золота держится выше $2500 за унцию

Напомним

С начала 2024 года золото подорожало на 20%. Повышению цен способствуют ожидание понижения процентных ставок в США, а также геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, на фоне которой инвесторы более охотно покупают защитные активы.

Читайте: Почему богатейшие американцы разогнали цену золота

Аналитик TD Securities Барк Мелек ожидает, что цена золота может подняться до $2700 за унцию в ближайшие кварталы, поскольку макроэкономические факторы и политика центробанков создают для этого необходимые условия.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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