НБУ снизил продажу валюты на этой неделе

Национальный банк с 12 августа по 16 августа продал на межбанковском валютном рынке $518,6 млн. Об этом говорится в данных НБУ .

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Интервенции на межбанке

По сравнению с предыдущей неделей он снизился на 4% (в период с 5 по 9 августа регулятор продал $541 млн).

С начала 2024 года Нацбанк продал на межбанке $19,0 млрд и купил $118,6 млн.

За 2023 год НБУ продал на межбанке $28,8 млрд и купил $219,9 млн.

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