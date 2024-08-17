Национальный банк с 12 августа по 16 августа продал на межбанковском валютном рынке $518,6 млн. Об этом говорится в данных НБУ.
НБУ снизил продажу валюты на этой неделе
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Интервенции на межбанке
По сравнению с предыдущей неделей он снизился на 4% (в период с 5 по 9 августа регулятор продал $541 млн).
С начала 2024 года Нацбанк продал на межбанке $19,0 млрд и купил $118,6 млн.
За 2023 год НБУ продал на межбанке $28,8 млрд и купил $219,9 млн.
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Источник: Минфин
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