Китайские банки существенно повысили курс юаня для российских импортеров

Очередная неприятность для российских компаний, торгующих с Китаем: юань для них сильно подорожал. Об этом пишет The Moscow Times.

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Как изменилась стоимость

Его стоимость в банках Китая раньше была близка к официальному курсу ЦБ, но на этой неделе подскочила и далеко оторвалась от него. В россии курс юаня тоже вырос. С начала августа он колебался в пределах 11,8−11,9 руб., но на этой неделе упал на 2% на Московской бирже, а курс ЦБ на 15 августа — 12,07 руб. Но китайские банки продают юани дороже 13 руб.

Региональные сельские банки (rural banks) Китая, на прошлой неделе возобновившие прием рублей из россии почти по всем платежам за исключением оплаты автомобилей и нескольких видов услуг, с 13 августа подняли курс юаня на 5,5−7%.

Например, сельские коммерческие банки Суйфэньхэ и Ханчжоу всю прошлую неделю конвертировали поступавшие к ним рубли в юани по курсу около 12,7 рубля за юань, и покупали юани для отправки рублей в россию по 11,8−11,85 руб. С 13 августа их курсы конвертации поднялись до 13,4 и 12,65 рубля за юань.

Читайте: Небольшие банки Китая отказались принимать платежи из россии

То же и в крупных банках. Государственный Bank of China сейчас конвертирует рубли в юани по 13,089 руб. вместо 12,3 рубля в конце прошлой недели, а покупает — по 12,5 рубля за юань вместо 11,8 рубля. Через BoC в конце июля снова стали проходить платежи из россии — хотя понемногу и очень непредсказуемо, и не за электротехнику или оборудование, говорит российский импортер.

Импортеры попали в идеальный шторм: снижение курса рубля наложилось на фрагментацию валютного рынка. 12 августа наступал дедлайн, установленный США на сворачивание операций с Мосбиржей. Он был продлен на два месяца, но, по словам участников рынка, китайские банки резко сократили операции с ней. Еще раньше иностранные банки стали делить юани на «грязные» (купленные или поступившие из россии) и «чистые» (не обращавшиеся в россии).

Читайте: Китайские банки ограничили продажу юаней российским компаниям

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что россия и Китай могут перейти на бартерную торговлю для обхода санкций.