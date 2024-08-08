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8 августа 2024, 14:52 Читати українською

Бартерные схемы: россия и Китай планируют вернуться к торговле 90-х

россия и Китай могут использовать бартерные схемы в торговле между двумя странами из-за проблем в финансовых расчетах, обусловленных угрозой санкций США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника в торговой и финансовой сфере.

россия и Китай могут использовать бартерные схемы в торговле между двумя странами из-за проблем в финансовых расчетах, обусловленных угрозой санкций США.
Фото: ukrinform

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Что известно

Два собеседника агентства ожидают заключения бартерных соглашений, связанных с сельским хозяйством, уже этой осенью. Один из топ-менеджеров подтвердил, что готовится бартерная схема, но отказался разглашать подробности.

россия уже разрабатывает правила для бартерной торговли. российские источники Reuters предполагают, что Китай делает то же самое.

Проблемы с расчетами являлись центральной темой переговоров во время визита российского диктатора путина в Китай в мае. Хотя после этого рф и Китай могли найти обходные пути для расчетов, такие как использование небольших региональных китайских банков, проблемы с платежами сохраняются. Бартерная торговля позволит Москве и Пекину обойти проблемы с оплатой, снизит видимость двусторонних трансакций и ограничит валютный риск.

Напомним

Бартерные соглашения между Москвой и Пекином были обычными до распада СССР и продолжались в 1990-х годах, но обсуждаемые сейчас соглашения будут первыми примерно за 30 лет, рассказывают источники агентства.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
8 августа 2024, 15:33
#
Бартер — это круто…
А ведь раньше планировали
рассчитываться криптой…
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