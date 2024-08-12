Небольшие банки Китая отказались принимать платежи из россии

Небольшие региональные банки Китая стали отказываться принимать платежи из россии. Об этом пишет moscowtimes.

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Что известно

Еще в мае-июне локальные кредитные организации работали с российским бизнесом и «платежи шли более-менее стабильно», но с 20 июля расчеты фактически приостановлены, подтвердила гендиректор импортера Atvira Екатерина Кизевич.

По словам коммерческого директора компании «Импая Рус» Алексея Разумовского, принимать прямые трансакции из россии отказываются больше 98% китайских банков. Это может привести к проблемам с поставками товаров в россию и росту цен, предупредил Разумовский.

Региональные банки Китая, ориентированные в первую очередь на внутренний рынок, были «запасным аэродромом» для компаний из россии «несколько месяцев подряд», отметил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

Теперь, по его словам, российские бизнес пытается проводить расчеты через третьи страны.

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