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12 августа 2024, 10:50 Читати українською

Небольшие банки Китая отказались принимать платежи из россии

Небольшие региональные банки Китая стали отказываться принимать платежи из россии. Об этом пишет moscowtimes.

Небольшие региональные банки Китая стали отказываться принимать платежи из россии.
Фото: depositphotos

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Что известно

Еще в мае-июне локальные кредитные организации работали с российским бизнесом и «платежи шли более-менее стабильно», но с 20 июля расчеты фактически приостановлены, подтвердила гендиректор импортера Atvira Екатерина Кизевич.

По словам коммерческого директора компании «Импая Рус» Алексея Разумовского, принимать прямые трансакции из россии отказываются больше 98% китайских банков. Это может привести к проблемам с поставками товаров в россию и росту цен, предупредил Разумовский.

Региональные банки Китая, ориентированные в первую очередь на внутренний рынок, были «запасным аэродромом» для компаний из россии «несколько месяцев подряд», отметил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

Теперь, по его словам, российские бизнес пытается проводить расчеты через третьи страны.

Читайте: Китайские банки ограничили продажу юаней российским компаниям

За последние три недели число заявок у действующих платежных агентов, которые проводят трансакции через третьи страны, выросло в несколько раз, подтвердил Порошин.

По его данным, чаще всего компании из россии отправляют платежи в Китай через гонконгские банки, но некоторые китайские кредитные организации отказываются работать с ними.

Читайте также: Китайские банки покидают Мосбиржу

Также есть возможность переводить средства через филиалы российских банков в Китае, но они продают клиентам юани по курсу Центробанка с надбавкой 5%, отмечает Кизевич. Кроме того, многие китайские компании не принимают деньги из филиалов российских финорганизаций, отметил Разумовский.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что россия и Китай могут перейти на бартерную торговлю для обхода санкций.

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Источник: Минфин
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