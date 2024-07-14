Китайские банки ограничили продажу юаней российским компаниям

Шанхайская дочь ВТБ и мелкие пограничные китайские банки, через которые россия и Китай собирались проводить платежи без лишних промедлений, ограничили конвертацию рублей в юани. Об этом сообщает The Moscow Times.

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Эти региональные банки готовы обслуживать торговлю с рф, потому что им не страшны санкции США: они не работают с долларами. Обратная сторона медали: рубли им тоже не нужны.

Поэтому они конвертируют рубли в юани не больше, чем поступают к ним на счета российских клиентов-экспортеров для перевода в россию.

Эти потоки не сбалансированы: российские экспортеры преимущественно велики и пользуются услугами других банков. Поэтому «российских» юаней всех не хватает, и импортерам приходится долго ждать окна для конвертации, чтобы уплатить товар, рассказали клиенты нескольких китайских банков, включая дочь ВТБ, попавшую месяц назад под санкции.

Тогда и возникла проблема, говорят три столкнувшихся с ней импортера. После того, как «ВТБ Шанхай» попал под блокирующие санкции США, его возможности конвертировать рубли в юани резко сократились. Через мелкие пограничные банки проходит гораздо меньше экспортных потоков, чем импортных, создается очередь на получение юаней в Китае, передает клиент «ВТБ Шанхай» объяснения, полученные от менеджера банка.

В июле то же началось в отделениях небольших пограничных сельских банков, утверждают два отправителя средств из россии. В обоих ранее платежи проходили быстро, но теперь «подвисли».

«Нам банк объяснил, что они платеж видят, но не могут засчитать получателю, потому что у них недостаточно запросов из Китая на оплату в россию в рублях — чтобы они могли отдать нашему поставщику юани», — рассказал один собеседник.

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ВТБ не может покупать юани в Китае по санкционным соображениям, а сельские банки не хотят этого делать, чтобы в переводах с россии не проводить полноценную трансграничную конвертацию средств, объясняет руководитель компании-платежного агента. А так китайский банк, в сущности, сводит между собой экспортера и импортера: один продает банку юани, которые покупает другой.

Уже 90% торговли россии с Китаем ведется в национальных валютах, говорил во время визита в Китай путин. Но это не избавило от многочисленных проблем с оплатой. Из-за них российский импорт сократился в первом полугодии на 9% в денежном выражении, а в физическом еще больше: решение проблем стоит дорого, цены импортируемых товаров растут. Некоторые китайские компании махнули рукой на российский рынок и совсем отказались продавать товары в россию — это стало сложно.