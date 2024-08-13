Кабмин уменьшил до 10% первый взнос по ипотеке по программе «єОселя» для граждан до 25 лет

Кабинет Министров уменьшил первый взнос по ипотеке по программе «єОселя» до 10% для граждан до 25 лет включительно. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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«Ожидаем, что доля молодежи среди пользователей будет расти. У молодых семей будут большие возможности для покупки недвижимости и обеспечения собственного благосостояния», — отметил премьер.

По его словам, всего уже более 12 тысяч украинских семей воспользовались этой программой, в том числе военнослужащие, правоохранители, педагоги, медики, ученые.

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Напомним

«Минфин» писал, что общие объемы выданных по программе «єОселя» ипотек по состоянию на начало августа 2024 года составляли 18,8 млрд грн. Банки назвали причины отказов по программе «єОселя».