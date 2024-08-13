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13 августа 2024, 15:35 Читати українською

Кабмин уменьшил до 10% первый взнос по ипотеке по программе «єОселя» для граждан до 25 лет

Кабинет Министров уменьшил первый взнос по ипотеке по программе «єОселя» до 10% для граждан до 25 лет включительно. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Кабинет Министров уменьшил первый взнос по ипотеке по программе «єОселя» до 10% для граждан до 25 лет включительно.
Фото: pixabay.com

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

«Ожидаем, что доля молодежи среди пользователей будет расти. У молодых семей будут большие возможности для покупки недвижимости и обеспечения собственного благосостояния», — отметил премьер.

По его словам, всего уже более 12 тысяч украинских семей воспользовались этой программой, в том числе военнослужащие, правоохранители, педагоги, медики, ученые.

Читайте также: В НБУ рассказали, как изменилась ипотека благодаря программе «єОселя»

Напомним

«Минфин» писал, что общие объемы выданных по программе «єОселя» ипотек по состоянию на начало августа 2024 года составляли 18,8 млрд грн. Банки назвали причины отказов по программе «єОселя».

Страхование жилья от последствий «прилета»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
13 августа 2024, 15:54
#
А попередні 4 тис баксів для вчителів? Смартфони для пенсіонерів? 1 млрд дерев?
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