8 августа отключения будут действовать с 17:00 до 22:00. Будет задействована одна очередь графика ограничения, заявили в Укрэнерго.
Отключения вернулись. Сегодня без света будут промышленность и бизнес
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Причины применения ограничений:
- дефицит мощности в системе, вызванный российскими атаками;
- высокий уровень потребления электроэнергии из-за повышения температуры воздуха до +30 на юге и востоке страны.
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Напомним
Как писал «Минфин», при отсутствии внешних влияний следующие три месяца ограничения электроэнергии в Украине могут быть минимальными.
В Укрэнерго заявили, что ситуация с электроснабжением в Украине улучшилась, и есть основания ожидать, что самый сложный период лета уже позади.
Источник: Минфин
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