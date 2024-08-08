Отключения вернулись. Сегодня без света будут промышленность и бизнес

8 августа отключения будут действовать с 17:00 до 22:00. Будет задействована одна очередь графика ограничения, заявили в Укрэнерго.

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Причины применения ограничений:

дефицит мощности в системе, вызванный российскими атаками;

высокий уровень потребления электроэнергии из-за повышения температуры воздуха до +30 на юге и востоке страны.

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Напомним

Как писал «Минфин», при отсутствии внешних влияний следующие три месяца ограничения электроэнергии в Украине могут быть минимальными.

В Укрэнерго заявили, что ситуация с электроснабжением в Украине улучшилась, и есть основания ожидать, что самый сложный период лета уже позади.