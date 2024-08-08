ЕС с начала большой войны предоставил Украине помощь на 108 миллиардов евро

С начала полномасштабного российского вторжения Европейский Союз оказал Украине помощь в размере почти 108 млрд евро . Об этом заявила президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляен.

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Поддержка ЕС

«ЕС поддерживает Украину с первого дня полномасштабной войны россии. С нашими государствами-членами мы оказали поддержку почти на 108 млрд евро. Украина победит в этой войне за выживание. И ЕС будет поддерживать Украину и ее народ столько, сколько нужно», — подчеркнула фон дер Ляен.

Поддержка США

Как писал ранее «Минфин», США с начала полномасштабного вторжения россии уже предоставили Украине помощь в размере $82 млрд.

Напомним

Ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что финансовая помощь от ЕС будет наибольшей по объему и достигнет 16 млрд евро в 2024 году, при условии выполнения Украиной индикаторов Плана Украины.