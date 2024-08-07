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7 августа 2024, 18:40 Читати українською

Binance зафиксировала чистый приток капитала в размере $1,2 миллиарда за последние 24 часа

За последние 24 часа криптовалютная биржа Binance зафиксировала чистое поступление средств в размере $1,2 млрд, согласно данным метрик CEX Transparency DeFiLlama.

За последние 24 часа криптовалютная биржа Binance зафиксировала чистое поступление средств в размере $1,2 млрд, согласно данным метрик CEX Transparency DeFiLlama.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахРост суточного притока капитала произошел на фоне возобновления крипторинка после значительного обвала, произошедшего с 4 на 5 августа.
Фото: binance.com

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Рост суточного притока капитала произошел на фоне возобновления крипторинка после значительного обвала, произошедшего с 4 на 5 августа.

Комментарий Binance

«Это один из самых высоких дней чистого поступления в 2024 году. Это потенциально указывает на уверенность инвесторов и заинтересованность в покупке по более низкой цене, когда они считают, что настал подходящий момент.

Текущие рыночные тенденции также подтверждают это наблюдение, поскольку мы наблюдаем возобновление цен на основные токены.

Согласно нашим внутренним данным, вчера также был один из самых высоких дней по объему торгов в 2024 году", — заявил Кирилл Хомяков, региональный глава Binance в СЭЭ, Центральной Азии и Африке.

Читайте также: Биткоин-киты за месяц накопили $23 млрд, пользуясь колебаниями на рынке

Напомним

«Минфин» писал, что утром 5 августа курс биткоина упал ниже $50 тыс., показав рекордное падение с 2021 года.

В сутки общая капитализация крипторынка просела более чем на $400 млрд.

Сегодня, 7 августа, биткоин приостановил падение и перешел к росту. На момент написания новости актив торгуется на уровне $56240.

Следует отметить, что еще 2 августа цена биткоина была на уровне более $65 000.

Курс Bitcoin, Ethereum, Litecoin и других криптовалют

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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