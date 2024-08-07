В Нацбанке обеспокоены массовой блокировкой платежей иностранными банками в прифронтовых регионах
Блокирование платежей иностранными банками в Украине, восстановление крипторынка: главное за среду
Нацбанк рекомендовал украинским банкам способствовать решению проблем с расчетами по внешнеэкономическим контрактам клиентов, зарегистрированных на территории частично оккупированных россией областей.
Биткоин приостановил падение и перешел к росту
Биткоин приостановил падение и перешел к росту после глубокой коррекции в начале недели, вызванной распродажей активов на мировых рынках.
Кто из госбанков уплатил государству дивиденды и сколько
Из пяти доходных государственных банков дивиденды за 2023 год государству уплатили только два учреждения.
Малые банки привлекают клиентов: 2 финучреждения, которые сильно повысили доходность вкладов
Инфляция и курсовые колебания по-прежнему снижают привлекательность гривневых вкладов. Как на это реагируют клиенты банков и сколько можно заработать частному клиенту в финучреждениях с депозитным портфелем до 2 млрд грн, — в свежем обзоре Минфина.
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