Блокирование платежей иностранными банками в Украине, восстановление крипторынка: главное за среду

Нацбанк рекомендовал украинским банкам способствовать решению проблем с расчетами по внешнеэкономическим контрактам клиентов, зарегистрированных на территории частично оккупированных россией областей.

Биткоин приостановил падение и перешел к росту

Биткоин приостановил падение и перешел к росту после глубокой коррекции в начале недели, вызванной распродажей активов на мировых рынках.

Кто из госбанков уплатил государству дивиденды и сколько

Из пяти доходных государственных банков дивиденды за 2023 год государству уплатили только два учреждения.

Малые банки привлекают клиентов: 2 финучреждения, которые сильно повысили доходность вкладов