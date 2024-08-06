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6 августа 2024, 9:04 Читати українською

Через «Дию» забронировали уже почти 120 тысяч работников — Минэкономики

С начала официального запуска электронного бронирования через портал «Дия» критически важные предприятия и работающие на нужды Сил безопасности и обороны уже забронировали почти 120 тыс. работников. Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко.

С начала официального запуска электронного бронирования через портал «Дия» критически важные предприятия и работающие на нужды Сил безопасности и обороны уже забронировали почти 120 тыс. работников.
Фото:presspoint.in.ua

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Электронное бронирование

«Бизнес уже более двух недель активно пользуется электронным бронированием работников. По состоянию на 5 августа через портал „Дия“ уже забронировали почти 120 тыс. сотрудников критически важных предприятий и предприятий, которые работают на нужды Сил безопасности и оборон», — заявила Свириденко.

Она добавила, что сейчас идет системная работа над обновлением списков критически важных предприятий.

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Напомним

Как писал «Минфин», в «Дии» с 17 июля 2024 года руководители критически важных предприятий и предприятий, обеспечивающих потребности сил обороны, получили возможность забронировать сотрудников через портал «Дия».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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potator
potator
6 августа 2024, 9:21
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Синяя таблетка позволит остаться в искусственно созданной реальности Матрицы, то есть жить «неизвестностью иллюзии», тогда как красная таблетка приведёт к бегству из Матрицы в реальный мир, то есть в «правдивую реальность», несмотря на то что это более жестокая, сложная жизнь.
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