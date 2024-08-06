Через «Дию» забронировали уже почти 120 тысяч работников — Минэкономики

С начала официального запуска электронного бронирования через портал «Дия» критически важные предприятия и работающие на нужды Сил безопасности и обороны уже забронировали почти 120 тыс. работников. Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко.

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Электронное бронирование

«Бизнес уже более двух недель активно пользуется электронным бронированием работников. По состоянию на 5 августа через портал „Дия“ уже забронировали почти 120 тыс. сотрудников критически важных предприятий и предприятий, которые работают на нужды Сил безопасности и оборон», — заявила Свириденко.

Она добавила, что сейчас идет системная работа над обновлением списков критически важных предприятий.

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Напомним

Как писал «Минфин», в «Дии» с 17 июля 2024 года руководители критически важных предприятий и предприятий, обеспечивающих потребности сил обороны, получили возможность забронировать сотрудников через портал «Дия».