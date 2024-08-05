Обвал фондового рынка и биткоина, грант от США: главное за понедельник

На фоне беспокойства по поводу рецессии в США и мире и падения техносектора произошел обвал всего фондового рынка. После резкого падения на азиатских рынках фьючерсы на фондовом рынке США стремительно снизились перед открытием торгов в понедельник.

Курс биткоина упал ниже $50 тыс., показав рекордное падение с 2021 года

Курс биткоина (BTC) утром 5 августа упал ниже $50 тыс., за последние 24 часа первая криптовалюта подешевела на 18%, а за двое суток — почти на 20%. Это самое низкое значение курса с января 2024 года и резкое падение цены криптовалюты с 2021 года.

Баффетт продал половину своих акций в Apple

Компания Berkshire Hathaway, принадлежащая Уоррену Баффетту, продала около половины своих акций в компании Apple.

Украина получила грант от США на $3,9 миллиарда

Украина получила $3,9 млрд безвозвратного гранта от США через Всемирный банк. Эти средства помогут в финансировании приоритетных расходов бюджета в качестве зарплат учителей, медиков и спасателей, социальных пособий.