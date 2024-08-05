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5 августа 2024, 11:55 Читати українською

Фондовые рынки резко упали

Японские акции упали в понедельник, 5 августа, в результате индекс Nikkei 225 обрушился почти на 13%, что стало самым однодневным падением в его истории, поскольку мировые рынки обеспокоены перспективой рецессии в США, пишет Financial Times, передает Forbes.

Японские акции упали в понедельник, 5 августа, в результате индекс Nikkei 225 обрушился почти на 13%, что стало самым однодневным падением в его истории, поскольку мировые рынки обеспокоены перспективой рецессии в США, пишет Financial Times, передает Forbes.► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиПричиныХуже, чем ожидалось, данные по занятости в США вызвали опасения, что Федеральный резерв, возможно, слишком долго ждет, чтобы начать снижать процентные ставки.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Причины

Хуже, чем ожидалось, данные по занятости в США вызвали опасения, что Федеральный резерв, возможно, слишком долго ждет, чтобы начать снижать процентные ставки.

Японский Topix упал на целых 11%, уничтожив годовой прирост. Nikkei 225 в пятницу пережил самое однодневное падение с 1987 года. Торги фьючерсами Topix и Nikkei были приостановлены.

Фьючерсные рынки указали, что масштабная распродажа в Японии, вероятно, продолжится в Европе и США. Инвесторы готовы к восстановлению волатильности из-за опасений, что Федеральная резервная система слишком медленно отреагировала на признаки охлаждения экономики США и может быть вынуждена снизить процентные ставки.

Азиатские рынки повлияли на все

Трейдеры в Токио заявили, что продажа была частью большой коррекции и снижения рисков со стороны глобальных фондов. Но токийские акции также пострадали от иены, укрепившейся примерно на 9% с середины июля.

Ситуация в Японии сказалась и на других азиатских рынках.

Южнокорейский индекс Kospi упал более чем на 4% на ранних утренних торгах, тогда как австралийский S&P/ASX 200 упал почти на 3%. Основной индекс фондового рынка Тайваня упал более чем на 6%.

После резкого падения на азиатских рынках фьючерсы на фондовом рынке США стремительно снизились перед открытием торгов в понедельник: индекс S&P 500 упал на 2,8%, а Nasdaq — на 5,5%.

Глобальная нестабильность распространилась и на рынок криптовалюты.

Читайте также: Курс биткоина упал ниже $50 тыс., показав рекордное падение с 2021 года

Источник: Минфин
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Комментарии - 7

+
+30
Segaf
Segaf
5 августа 2024, 12:02
#
Объясните ,что снова мировой кризис грядет???
+
+50
Андрей Николаевич
Андрей Николаевич
5 августа 2024, 12:11
#
Это только начало, но похоже на то: заигрались они со своими ставками и дорогим долларом — все боятся рецессии в США.

Поточна ситуація:

▪️Фондовий ринок Японії повідомив про найбільше 2-х денне падіння в історії
▪️Сьогодні ринкова капіталізація компаній «Великої сімки G7» скоротилася на більш ніж $1 трильйон доларів.
▪️Ринкова капіталізація крипти скоротилася більш ніж на $300 мільярдів доларів за 24 години.
▪️Ринки оцінюють 60% ймовірність екстреного зниження ставки ФРС.
▪️Південна Корея припиняє всі замовлення на продаж на своєму фондовому ринку.
▪️Фьючерсы на Nasdaq впали на 6,5% за один день
+
+30
bonv
bonv
5 августа 2024, 12:24
#
Крипта теж обвалилась:)))
+
+14
Loginnnnn
Loginnnnn
5 августа 2024, 13:25
#
А usdt хоть бы что)
+
+14
dnepr2022dnepr
dnepr2022dnepr
5 августа 2024, 13:54
#
Финансовые магнаты с мировой семёрки спокойно могут искусственно манипулировать где надо чтобы на каких фондовых рынках падали, а где подымались акции или рынок в зависимости от политических ситуаций в мире .
+
0
Злий Інвестор
Злий Інвестор
5 августа 2024, 14:56
#
Inverse carry trade до Японії через те, що BOJ підвищив облікову ставку і спровокував margin call у багатьох, хто займав йену для покупки ризикових активів. Все нормально, просто всі over-leveraged активи корректуються. Це покищо ніяк не пов’язано з рецесією чи її побоюванням.
+
+14
Андрей Николаевич
Андрей Николаевич
5 августа 2024, 15:09
#
Там, много наложилось негативных факторов для падения рынка и пошла цепная реакция. США откроются — там уже будет обвал индексов по серйозному.
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