Фондовые рынки резко упали

Японские акции упали в понедельник, 5 августа, в результате индекс Nikkei 225 обрушился почти на 13%, что стало самым однодневным падением в его истории, поскольку мировые рынки обеспокоены перспективой рецессии в США, пишет Financial Times, передает Forbes.

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Причины

Хуже, чем ожидалось, данные по занятости в США вызвали опасения, что Федеральный резерв, возможно, слишком долго ждет, чтобы начать снижать процентные ставки.

Японский Topix упал на целых 11%, уничтожив годовой прирост. Nikkei 225 в пятницу пережил самое однодневное падение с 1987 года. Торги фьючерсами Topix и Nikkei были приостановлены.

Фьючерсные рынки указали, что масштабная распродажа в Японии, вероятно, продолжится в Европе и США. Инвесторы готовы к восстановлению волатильности из-за опасений, что Федеральная резервная система слишком медленно отреагировала на признаки охлаждения экономики США и может быть вынуждена снизить процентные ставки.

Азиатские рынки повлияли на все

Трейдеры в Токио заявили, что продажа была частью большой коррекции и снижения рисков со стороны глобальных фондов. Но токийские акции также пострадали от иены, укрепившейся примерно на 9% с середины июля.

Ситуация в Японии сказалась и на других азиатских рынках.

Южнокорейский индекс Kospi упал более чем на 4% на ранних утренних торгах, тогда как австралийский S&P/ASX 200 упал почти на 3%. Основной индекс фондового рынка Тайваня упал более чем на 6%.

После резкого падения на азиатских рынках фьючерсы на фондовом рынке США стремительно снизились перед открытием торгов в понедельник: индекс S&P 500 упал на 2,8%, а Nasdaq — на 5,5%.

Глобальная нестабильность распространилась и на рынок криптовалюты.

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