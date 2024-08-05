Японские акции упали в понедельник, 5 августа, в результате индекс Nikkei 225 обрушился почти на 13%, что стало самым однодневным падением в его истории, поскольку мировые рынки обеспокоены перспективой рецессии в США, пишет Financial Times, передает Forbes.
Фондовые рынки резко упали
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Причины
Хуже, чем ожидалось, данные по занятости в США вызвали опасения, что Федеральный резерв, возможно, слишком долго ждет, чтобы начать снижать процентные ставки.
Японский Topix упал на целых 11%, уничтожив годовой прирост. Nikkei 225 в пятницу пережил самое однодневное падение с 1987 года. Торги фьючерсами Topix и Nikkei были приостановлены.
Фьючерсные рынки указали, что масштабная распродажа в Японии, вероятно, продолжится в Европе и США. Инвесторы готовы к восстановлению волатильности из-за опасений, что Федеральная резервная система слишком медленно отреагировала на признаки охлаждения экономики США и может быть вынуждена снизить процентные ставки.
Азиатские рынки повлияли на все
Трейдеры в Токио заявили, что продажа была частью большой коррекции и снижения рисков со стороны глобальных фондов. Но токийские акции также пострадали от иены, укрепившейся примерно на 9% с середины июля.
Ситуация в Японии сказалась и на других азиатских рынках.
Южнокорейский индекс Kospi упал более чем на 4% на ранних утренних торгах, тогда как австралийский S&P/ASX 200 упал почти на 3%. Основной индекс фондового рынка Тайваня упал более чем на 6%.
После резкого падения на азиатских рынках фьючерсы на фондовом рынке США стремительно снизились перед открытием торгов в понедельник: индекс S&P 500 упал на 2,8%, а Nasdaq — на 5,5%.
Глобальная нестабильность распространилась и на рынок криптовалюты.
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Комментарии - 7
Поточна ситуація:
▪️Фондовий ринок Японії повідомив про найбільше 2-х денне падіння в історії
▪️Сьогодні ринкова капіталізація компаній «Великої сімки G7» скоротилася на більш ніж $1 трильйон доларів.
▪️Ринкова капіталізація крипти скоротилася більш ніж на $300 мільярдів доларів за 24 години.
▪️Ринки оцінюють 60% ймовірність екстреного зниження ставки ФРС.
▪️Південна Корея припиняє всі замовлення на продаж на своєму фондовому ринку.
▪️Фьючерсы на Nasdaq впали на 6,5% за один день