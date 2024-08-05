Цены на золото идут вниз в понедельник, так как инвесторы сворачивают позиции параллельно с более широкой распродажей на фондовых рынках, хотя аналитики отмечают, что привлекательность драгметалла как актива-убежища остается высокой на фоне опасений о рецессии в США. Об этом пишет Reuters.

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Как изменились цены

Спотовая цена на золото к 13:02 снизилась на 0,82% до $2.423,19​ за тройскую унцию.

«В заезженном высказывании о том, что при обвале все корреляции стремятся к одной, есть доля истины, и, поскольку трейдерам приходится ликвидировать выигрышные позиции, чтобы покрыть маржин-коллы по другим активам, волатильность золота сигнализирует об уровне паники на фондовых рынках», — сказал Адриан Эш из Bullionvault.

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«Вероятно, есть сопротивление на старом пике $2.484, но геополитическая напряженность и опасения о том, не отстает ли ФРС от кривой, поддерживают золото», — сказала Рона О'Коннелл из StoneX.

Палладий подешевел на 3,51% до $858,6​​ за унцию, серебро снизилось на 3,39% до $27,58​ за унцию.

Цена на платину опустилась на 3,37% до $925,58.

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Напомним

По данным WGC, второй квартал 2024 года оказался рекордным для золота. Средняя цена на металл по данным LBMA (PM) составила $2 338 за унцию, что на 18% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 13% выше по сравнению с первым кварталом текущего года.

В мае золото достигло нового рекорда в $2 427 долларов США за унцию.