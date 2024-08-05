Цены на золото идут вниз

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

5 августа 2024, 16:35 Читати українською

Цены на золото идут вниз

Цены на золото идут вниз в понедельник, так как инвесторы сворачивают позиции параллельно с более широкой распродажей на фондовых рынках, хотя аналитики отмечают, что привлекательность драгметалла как актива-убежища остается высокой на фоне опасений о рецессии в США. Об этом пишет Reuters.

Цены на золото идут вниз в понедельник, так как инвесторы сворачивают позиции параллельно с более широкой распродажей на фондовых рынках, хотя аналитики отмечают, что привлекательность драгметалла как актива-убежища остается высокой на фоне опасений о рецессии в США.
Фото:depositphotos

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Как изменились цены

Спотовая цена на золото к 13:02 снизилась на 0,82% до $2.423,19​ за тройскую унцию.

«В заезженном высказывании о том, что при обвале все корреляции стремятся к одной, есть доля истины, и, поскольку трейдерам приходится ликвидировать выигрышные позиции, чтобы покрыть маржин-коллы по другим активам, волатильность золота сигнализирует об уровне паники на фондовых рынках», — сказал Адриан Эш из Bullionvault.

Читайте: Мировые центробанки увеличили объемы золотых резервов на 12 тонн в июне

«Вероятно, есть сопротивление на старом пике $2.484, но геополитическая напряженность и опасения о том, не отстает ли ФРС от кривой, поддерживают золото», — сказала Рона О'Коннелл из StoneX.

Палладий подешевел на 3,51% до $858,6​​ за унцию, серебро снизилось на 3,39% до $27,58​ за унцию.

Цена на платину опустилась на 3,37% до $925,58.

Читайте: Цены на золото подскочили на фоне отчета о занятости в США — Bloomberg

Напомним

По данным WGC, второй квартал 2024 года оказался рекордным для золота. Средняя цена на металл по данным LBMA (PM) составила $2 338 за унцию, что на 18% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 13% выше по сравнению с первым кварталом текущего года.

В мае золото достигло нового рекорда в $2 427 долларов США за унцию.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
bonv
bonv
5 августа 2024, 17:43
#
Цифрове золото теж донизу:)
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Hardlyworker и 12 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами