Мировые центробанки увеличили объемы золотых резервов на 12 тонн в июне

Объем золота в золотовалютных резервах мировых ЦБ в июне увеличился на 12 тонн, говорится в сообщении Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC), опубликованном на сайте организации.

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Спрос снизился в течение месяца: ежемесячные валовые покупки составили 31 тонну, в то время как валовые продажи достигли 18 тонн.

Кто покупает золото

Наиболее активно золото покупали центральные банки развивающихся рынков. Центральный банк Узбекистана и Резервный банк Индии добавили по 9 тонн к своим золотым резервам в течение месяца.

Монетарное управление Сингапура стало крупнейшим продавцом золота в июне (-12 тонн).

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Напомним

По данным WGC, второй квартал 2024 года оказался рекордным для золота. Средняя цена на металл по данным LBMA (PM) составила $2 338 за унцию, что на 18% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 13% выше по сравнению с первым кварталом текущего года.

В мае золото достигло нового рекорда в $2 427 долларов США за унцию.