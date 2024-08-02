Цены на золото подскочили на фоне отчета о занятости в США — Bloomberg

Золото снова подскочило к своему последнему рекорду после того, как данные по занятости в США подтвердили ожидание, что ФРС начнет снижать процентные ставки. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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Наем на работу в США замедлился больше, чем прогнозировалось в июле, а уровень безработицы вырос до самого высокого уровня почти за три года, что свидетельствует о том, что рынок труда охлаждается быстрее, чем это предполагают другие данные.

Доходность казначейских облигаций и доллар упали, что способствовало росту золота на 1,3% до 2477,68 долларов за унцию, что несколько меньше исторического максимума в 2483,73 доллара, достигнутого в прошлом месяце.

Более низкие ставки обычно являются положительным фактором для золота, поскольку оно не платит процентов.