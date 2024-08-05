По данным Государственной казначейской службы, за июль 2024 года в общий фонд государственного бюджета поступило 118,2 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.
В июле каждая шестая гривна доходов получена от НДФЛ и военного сбора — Минфин
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Сколько получено налогов
Среди платежей, взимание которых контролируют налоговые и таможенные органы, основные поступления были получены на средства:
- налога на добавленную стоимость с ввозимых на таможенную территорию Украины товаров (38,4 млрд грн);
- налога на добавленную стоимость с производимых в Украине товаров (21,3 млрд грн);
- налога на доходы физических лиц и военного сбора (19,9 млрд грн);
- акцизного налога (18,6 млрд грн).
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Кроме того, налога на прибыль предприятий получено 5,5 млрд грн, рентной платы за пользование недрами — 4,6 млрд грн; ввозной и вывозной пошлины — 3,7 млрд грн.
При этом исполнение месячной росписи доходов Государственной налоговой службой составило 106,7%, Государственной таможенной службой — 94,3%.
В целом по итогам июля 2024 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 169,0 млрд грн налогов, сборов и других платежей, добавили в Минфине.
Повышение налогов
В июле Кабмин одобрил два законопроекта: первый — об изменениях в Налоговый кодекс для финансирования дополнительных военных расходов, второй — изменения в госбюджет для повышения военных расходов. Дополнительные критически важные потребности правительство оценивает в 500,3 млрд грн, в том числе 495,3 млрд грн — на оборону.
Правительство ожидает, что повышение военного сбора и некоторые другие меры позволит мобилизовать на сектор безопасности и обороны ресурсов на 121,8 млрд грн.
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