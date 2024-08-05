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5 августа 2024, 14:34 Читати українською

В июле каждая шестая гривна доходов получена от НДФЛ и военного сбора — Минфин

По данным Государственной казначейской службы, за июль 2024 года в общий фонд государственного бюджета поступило 118,2 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

По данным Государственной казначейской службы, за июль 2024 года в общий фонд государственного бюджета поступило 118,2 млрд грн.
Фото:depositphotos

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Сколько получено налогов

Среди платежей, взимание которых контролируют налоговые и таможенные органы, основные поступления были получены на средства:

  • налога на добавленную стоимость с ввозимых на таможенную территорию Украины товаров (38,4 млрд грн);
  • налога на добавленную стоимость с производимых в Украине товаров (21,3 млрд грн);
  • налога на доходы физических лиц и военного сбора (19,9 млрд грн);
  • акцизного налога (18,6 млрд грн).

Читайте: Откровенный разговор о повышении налогов: Бизнесу не удалось уговорить власть

Кроме того, налога на прибыль предприятий получено 5,5 млрд грн, рентной платы за пользование недрами — 4,6 млрд грн; ввозной и вывозной пошлины — 3,7 млрд грн.

При этом исполнение месячной росписи доходов Государственной налоговой службой составило 106,7%, Государственной таможенной службой — 94,3%.

В целом по итогам июля 2024 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 169,0 млрд грн налогов, сборов и других платежей, добавили в Минфине.

Повышение налогов

В июле Кабмин одобрил два законопроекта: первый — об изменениях в Налоговый кодекс для финансирования дополнительных военных расходов, второй — изменения в госбюджет для повышения военных расходов. Дополнительные критически важные потребности правительство оценивает в 500,3 млрд грн, в том числе 495,3 млрд грн — на оборону.

Правительство ожидает, что повышение военного сбора и некоторые другие меры позволит мобилизовать на сектор безопасности и обороны ресурсов на 121,8 млрд грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
Riojas
Riojas
5 августа 2024, 14:58
#
5% налог на прибыль предприятий 4% рентная плата Разумеется, нужно повышать НДС, военный сбор и акцизы.
+
+45
Exba
Exba
5 августа 2024, 15:04
#
Угу. По факту 90% налогов взяли с населения, бизнес заплатил меньше 10%. И толку тогда от экспорта железной руды и зерна?
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