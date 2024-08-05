Доля проблемных кредитов продолжает сокращаться, но медленно — Гетманцев

По итогам первой половины года доля неработающих кредитов (NPL) как процент от общего кредитного портфеля снизилась до 34,6% (с 37,4% в начале года). Об этом в телеграм-канале написал глава Налогового комитета В Р Данило Гетманцев со ссылкой на данные НБУ .

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Сокращение доли NPL

Сокращение отражает прежде всего наращивание общих объемов кредитования (+78,8 млрд грн с начала года) и соответственно увеличение доли здорового кредитного портфеля, но также имело место умеренное списание самих NPL банками, прежде всего в розничном сегменте (потребительские кредиты населению).

За полгода портфель NPL сократился на 4,2 млрд грн (до 418,2 млрд грн).

По оценкам НБУ, банки в целом проактивно подходят к урегулированию NPL, применяя в качестве основного инструмента внесудебные реструктуризации (как правило, пролонгацию кредита с/без предоставления льготного периода обслуживания).

В частности, банки реструктуризировали около половины всех корпоративных NPL, которые сегодня остаются на их балансах, а без учета Привата — 90%. В то же время, как отмечает регулятор: «при всех усилиях восстановления платежеспособности должников остается редкостью». Это обуславливает время от времени потребность банков в обращении на предмет залога и его продажу, чтобы покрыть часть убытков.

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