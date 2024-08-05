По итогам первой половины года доля неработающих кредитов (NPL) как процент от общего кредитного портфеля снизилась до 34,6% (с 37,4% в начале года). Об этом в телеграм-канале написал глава Налогового комитета
Доля проблемных кредитов продолжает сокращаться, но медленно — Гетманцев
По итогам первой половины года доля неработающих кредитов (NPL) как процент от общего кредитного портфеля снизилась до 34,6% (с 37,4% в начале года). Об этом в телеграм-канале написал глава Налогового комитета
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Сокращение доли NPL
Сокращение отражает прежде всего наращивание общих объемов кредитования (+78,8 млрд грн с начала года) и соответственно увеличение доли здорового кредитного портфеля, но также имело место умеренное списание самих NPL банками, прежде всего в розничном сегменте (потребительские кредиты населению).
За полгода портфель NPL сократился на 4,2 млрд грн (до 418,2 млрд грн).
По оценкам НБУ, банки в целом проактивно подходят к урегулированию NPL, применяя в качестве основного инструмента внесудебные реструктуризации (как правило, пролонгацию кредита с/без предоставления льготного периода обслуживания).
В частности, банки реструктуризировали около половины всех корпоративных NPL, которые сегодня остаются на их балансах, а без учета Привата — 90%. В то же время, как отмечает регулятор: «при всех усилиях восстановления платежеспособности должников остается редкостью». Это обуславливает время от времени потребность банков в обращении на предмет залога и его продажу, чтобы покрыть часть убытков.
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«В этом контексте в очередной раз хотел бы обратить внимание, что, несмотря на положительные тенденции, проблема NPL остается существенным препятствием на пути возобновления кредитования. За время войны портфель «плохих кредитов» увеличился на 37% (+ 113,1 млрд грн). 90% этого прироста составляют кредиты бизнеса, являющиеся прежде всего следствием ухудшения финансового состояния заемщиков, а также повреждения и потери ими активов из-за войны.
По его словам, одним из возможных вариантов решения проблемы является создание банка «плохих активов» (bad bank) для урегулирования текущей и будущей проблемной задолженности, накопленной во время полномасштабной войны.
«Несмотря на все оговорки, за последние 30 лет в мире накоплен значительный положительный опыт функционирования таких учреждений (как реакция на банковские кризисы в начале 90-х, азиатский финансовый кризис в конце 90-х, мировой финансовый кризис 2008 г.)», — отмечает председатель Налоговый комитет.
Гетманцев напомнил, что такое специализированное учреждение может быть создано на базе одного из небольших банков, который из-за санкций недавно перешел в собственность государства, возможно при дополнительном участии доноров.
Ее основная миссия — взять на свой баланс с определенным дисконтом всю или большую часть текущих и будущих военных NPL с целью дальнейшего пассивного или активного управления такими стрессовыми активами, в том числе обеспечивать их продажу, секьюритизацию, восстановление их стоимости, добиваться компенсаций за разрушенные активы в результате централизованных исков против россии
«Это разгрузило бы обычные коммерческие банки, позволив им сконцентрироваться на наращивании здорового кредитного портфеля, и ускорило возобновление кредитования», — подытожил он.
Напомним
Как писал ранее «Минфин», доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе на 1 июля 2024 составила 34,6%, что на 2,8 процентных пункта ниже показателя по состоянию на начало года. Объем NPL сократился за первое полугодие 2024 года на 4,2 млрд грн до 418,2 млрд грн.
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