5 августа меры по ограничению потребления электроэнергии применяться не будут. Об этом говорится в сообщении «Укрэнерго».
Укрэнерго: на 5 августа отключение света на запланировано
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«По возможности пользуйтесь мощными электроприборами с 11:00 до 15:00. При изменении ситуации — о применении отключений будет сообщено дополнительно», — отметили в компании.
Напомним
Как писал «Минфин», при отсутствии внешних влияний следующие три месяца ограничения электроэнергии в Украине могут быть минимальными.
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В Укрэнерго заявили, что ситуация с электроснабжением в Украине улучшилась, и есть основания ожидать, что самый сложный период лета уже позади.
Источник: Минфин
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