В воскресенье, 4 августа, отключения электроэнергии в Украине не будут применяться. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.
Сегодня отключений электроэнергии не будет — Укрэнерго
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При изменении ситуации компания уведомит дополнительно.
В Укрэнерго также призвали граждан пользоваться мощными электроприборами с 11:00 до 15:00.
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Напомним
Как писал «Минфин», при отсутствии внешних влияний следующие три месяца ограничения электроэнергии в Украине могут быть минимальными.
В Укрэнерго заявили, что ситуация с электроснабжением в Украине улучшилась, и есть основания ожидать, что самый сложный период лета уже позади.
Источник: Минфин
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