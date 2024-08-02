В пятницу, 2 августа, применение мер ограничения не прогнозируется. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.
Сегодня отключений света не прогнозируется
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При изменении ситуации — о применении мер ограничения Укрэнерго сообщит дополнительно.
В компании также призвали граждан пользоваться мощными электроприборами с 11:00 до 15:00. Это период, когда в энергосистеме больше электроэнергии благодаря активной работе солнечных электростанций.
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Напомним
Как писал «Минфин», при отсутствии внешних влияний следующие три месяца ограничения электроэнергии в Украине могут быть минимальными.
В Укрэнерго заявили, что ситуация с электроснабжением в Украине улучшилась, и есть основания ожидать, что самый сложный период лета уже позади.
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