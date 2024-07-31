В среду 31 июля графики отключения электроэнергии не планируются. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.
Укрэнерго: 31 июля графики отключения электроэнергии не планируются
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Графики отключений
«31 июля отключения не прогнозируются», — говорится в сообщении.
При изменении ситуации в энергосистеме — о применении мер ограничения будет уведомлено дополнительно.
В то же время энергетики напомнили о просьбе использования мощных электроприборов с 11:00 до 15:00.
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Напомним
Как писал «Минфин», при отсутствии внешних влияний следующие три месяца ограничения электроэнергии в Украине могут быть минимальными.
В «Укрэнерго» заявили, что ситуация с электроснабжением в Украине улучшилась, и есть основания ожидать, что самый сложный период лета уже позади.
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