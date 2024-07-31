Укрэнерго: 31 июля графики отключения электроэнергии не планируются

В среду 31 июля графики отключения электроэнергии не планируются. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

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Графики отключений

«31 июля отключения не прогнозируются», — говорится в сообщении.

При изменении ситуации в энергосистеме — о применении мер ограничения будет уведомлено дополнительно.

В то же время энергетики напомнили о просьбе использования мощных электроприборов с 11:00 до 15:00.

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Напомним

Как писал «Минфин», при отсутствии внешних влияний следующие три месяца ограничения электроэнергии в Украине могут быть минимальными.

В «Укрэнерго» заявили, что ситуация с электроснабжением в Украине улучшилась, и есть основания ожидать, что самый сложный период лета уже позади.

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