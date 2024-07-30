Прогнозы курса валют, в 2025 году Украине будет не хватать $12-15 млрд: главное за вторник

Девальвационный тренд очень силен, и мы предполагаем слабость гривны во II полугодии этого года. Мы ожидаем достижения курса 42,5 грн/долл. на конец 2024 года и 45,2 грн/долл. к концу 2025 года. Об этом говорится в обновленном макроэкономическом прогнозе Capital Times.

Олег Черненький: до конца года курс достигнет максимум до 43 грн/$ и не будет ниже 40 грн/$

О том, как банкиры будут привлекать новых клиентов, что будет с курсом и кредитными ставками, «Минфин» пообщался с руководителем корпоративного бизнеса RwS bank.

Марченко назвал сумму, необходимую Украине в 2025 году от международных партнеров

Украина вместе с МВФ оценивает дополнительную финансовую потребность на 2025 год со стороны партнеров в размере $12−15 млрд из-за того, что война будет продолжена и в следующем году.

Новые налоги с продажи жилья: будем платить больше или пойдем в схемы