Минфин - Курсы валют Украины

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30 июля 2024, 20:00 Читати українською

Прогнозы курса валют, в 2025 году Украине будет не хватать $12-15 млрд: главное за вторник

В Capital Times прогнозируют на конец года доллар по 42,5 грн. и 45,2 грн. на конец 2025 года

Девальвационный тренд очень силен, и мы предполагаем слабость гривны во II полугодии этого года. Мы ожидаем достижения курса 42,5 грн/долл. на конец 2024 года и 45,2 грн/долл. к концу 2025 года. Об этом говорится в обновленном макроэкономическом прогнозе Capital Times.

Олег Черненький: до конца года курс достигнет максимум до 43 грн/$ и не будет ниже 40 грн/$

О том, как банкиры будут привлекать новых клиентов, что будет с курсом и кредитными ставками, «Минфин» пообщался с руководителем корпоративного бизнеса RwS bank.

Марченко назвал сумму, необходимую Украине в 2025 году от международных партнеров

Украина вместе с МВФ оценивает дополнительную финансовую потребность на 2025 год со стороны партнеров в размере $12−15 млрд из-за того, что война будет продолжена и в следующем году.

Новые налоги с продажи жилья: будем платить больше или пойдем в схемы

Сделки купли-продажи недвижимости уже в ближайшее время могут сильно подорожать. Соответствующие новации прописаны в скандальном законопроекте № 11416, который недавно зарегистрировали в Раде. «Минфин» разбирался, что будет с ценами на жилье, если соответствующие нормы документа вступят в силу, и как его будут продавать по-новому.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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xo4y
xo4y
30 июля 2024, 22:42
#
Конфіскуйте майно всіх крадіїв та їх родичів й чесно продайте, я думаю що ви знайдете більше.
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