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30 июля 2024, 15:08 Читати українською

В Capital Times прогнозируют на конец года доллар по 42,5 грн и 45,2 грн на конец 2025 года

Девальвационный тренд очень силен, и мы предполагаем слабость гривны во II полугодии этого года. Мы ожидаем достижения курса 42,5 грн/долл. на конец 2024 года и 45,2 грн/долл. к концу 2025 года. Об этом говорится в обновленном макроэкономическом прогнозе Capital Times, пишет NV.

Девальвационный тренд очень силен, и мы предполагаем слабость гривны во II полугодии этого года.
Фото:depositphotos

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Что будет с экономикой

Как сообщается в прогнозе, экономика Украины демонстрирует признаки замедления на фоне уменьшения финансовой помощи и мобилизационных процессов.

Дополнительными причинами замедления экономики выступают проблемы с
обеспечение электроэнергией населения и промышленности, а также усиление торгового и бюджетного дефицита.

«Инфляция в Украине достигла минимальных значений во ІІ кв. 2024 г. Однако, в июне Госстат зафиксировал резкое ускорение потребительской и промышленной инфляции из-за повышения цен на электроэнергию. В довоенные годы бизнес постепенно переводил расходы по коммунальным платежам на потребителя, однако в военное время ресурса для покрытия дополнительных расходов у бизнеса недостаточно. Поэтому бизнес сразу закладывает в цены рост себестоимости», — говорится в прогнозе.

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Что будет с курсом

«Нацбанк реализует политику гибкого валютного курса с параллельным смягчением монетарной политики. За I полугодие 2024 г. учетная ставка была снижена с 15 до 13%. Накопившиеся структурные проблемы с финансированием бюджета и уменьшением финансовой поддержки от партнеров обусловливают постепенную девальвацию украинской гривны на протяжении 2024 года. Девальвационный тренд очень силен, и мы предполагаем слабость гривны во II полугодии этого года. Мы ожидаем достижения курса 42,5 грн/долл. на конец 2024 года и 45,2 грн/долл. к концу 2025 года», — подчеркивают в Capital Times.

Прогнозы по завершению войны

«Согласование плана реструктуризации внешнего долга, договоренности с европейскими партнерами по программе Ukraine Facility, реализация механизма Extraordinary Revenue Acceleration Loans (ERA, обеспеченного будущими доходами от обездвиженных российских активов, и всесторонняя поддержка МВФ — эти факторы позволят уменьшить зависимость Украины) нивелирующие риски результатов выборов в США. На фронте без существенных изменений, несмотря на существенное превышение сил врагом. Во II полугодии предусматриваем больше позитивных новостей для Украины, в том числе прогресса в освобождении территорий. Тем не менее базовым сценарием завершения войны мы видим 2027−2028 гг.», — говорится в прогнозе.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
Alex2006
Alex2006
30 июля 2024, 15:28
#
Добре, що вони ще ніколи не були правими у своїх прогнозах, на відміну від мене :)
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0
Злий Інвестор
Злий Інвестор
30 июля 2024, 16:15
#
Ооо, наш гривневий інвестор повернувся!!!
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0
nitrolog
nitrolog
30 июля 2024, 16:41
#
Та ні, то їх десь 1−2 рази на місяць випускають погуляти
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