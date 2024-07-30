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30 июля 2024, 8:47 Читати українською

Спикер ВР Стефанчук: Вместо военного сбора могут повысить НДС

Повышение налогов в Украине обязательно произойдет, но Верховная Рада может не одобрить инициативу правительства о военном сборе. Вместо него могут повысить НДС, сказал спикер парламента Руслан Стефанчук в интервью «Українським новинам» .

Повышение налогов в Украине обязательно произойдет, но Верховная Рада может не одобрить инициативу правительства о военном сборе.
Фото: ye.ua

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Позиция Стефанчука

«Есть философия, которую предложило правительство, — во многих местах взять понемногу, чтобы продемонстрировать необходимость поступления в бюджет совершенно конкретной цифры. Существует другая модель — взять один налог, имеющий самую широкую базу обслуживания, а именно налог на добавленную стоимость — и повысить его на определенный процент», — отметил Стефанчук.

Решение о повышении налогов в определенном виде будет зависеть от дискуссии в парламентском налоговом комитете.

Читайте: Военный сбор и акциз на сладкие напитки: Кабмин определился, какие повысить налоги

«Я ожидаю первых слушаний в комитете, после этого будем определяться с вероятной моделью», — подчеркнул председатель Верховной Рады.

Предыстория

Кабмин 18 июля одобрил два законопроекта: первый — об изменениях в Налоговый кодекс для финансирования дополнительных военных расходов, второй — изменения в госбюджет для повышения военных расходов.

Читайте: Налоги с депозитов могут вырасти: как отреагируют банки

Позиция Министерства по повышению НДС

Как отметили в Минфине, повышение налога на добавленную стоимость (НДС) имеет свои последствия, которые будут негативно влиять на всех граждан, особенно на уязвимые категории.

В министерстве считают, что повышение НДС автоматически приведет к росту цен на основные товары, в частности, лекарства и базовые продукты питания: хлеб, молоко, масло и т. д.

Читайте: В правительстве объяснили, почему не будут повышать НДС

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
+45
Lamo
Lamo
30 июля 2024, 8:50
#
Барани — якщо грошей не вистачає, то запроваджуйте фінансову бронь. Які ж вони нікчемні і кінчені.
+
0
PROFAN goncharuk
PROFAN goncharuk
30 июля 2024, 9:21
#
Ще можна не платити з.п. військовим (бачив відео одного військового начебто, чи актора)
+
+15
Loginnnnn
Loginnnnn
30 июля 2024, 9:25
#
Как бы не подняли налоги, мгновенного эффекта для закрытия пол трлд до конца года не будет, только людей разозлят. Будет как с сеней, кабмин возьмет на себя повышение налогов и шмигаля после этого сразу снимут.
+
0
zevs1
zevs1
30 июля 2024, 9:33
#
Сама идея более имение нормальная, чем-то что предлогает Гетманцевв с военным сбором, один вопрос с НДС на сколько процентов и на какой период?
Если 2−3% пережить можно.
+
+15
KValera
KValera
30 июля 2024, 10:11
#
Приходит Сара к раввину.
— Ребе, я завтра замуж выхожу, посоветуйте, как лучше лечь в постель в первую
ночь: в рубашке или без? Тут подбегает Рабинович.
— Ребе, посоветуйте, куда лучше вложить деньги, в акции или ценные бумаги? Ребе
отвечает:
— Как ты, Сарочка, ни ляжешь, тебя все равно … К Вам, Рабинович, это тоже
относится.
+
+15
vipost
vipost
30 июля 2024, 12:22
#
Нарешті правильна ідея. Військовий збір платив би тільки білий і трохи «сірий» бізнес.
А ПДВ платитимуть усі, що точно більш справедливо
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