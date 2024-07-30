Повышение налогов в Украине обязательно произойдет, но Верховная Рада может не одобрить инициативу правительства о военном сборе. Вместо него могут повысить НДС, сказал спикер парламента Руслан Стефанчук в интервью «Українським новинам» .
Спикер ВР Стефанчук: Вместо военного сбора могут повысить НДС
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Позиция Стефанчука
«Есть философия, которую предложило правительство, — во многих местах взять понемногу, чтобы продемонстрировать необходимость поступления в бюджет совершенно конкретной цифры. Существует другая модель — взять один налог, имеющий самую широкую базу обслуживания, а именно налог на добавленную стоимость — и повысить его на определенный процент», — отметил Стефанчук.
Решение о повышении налогов в определенном виде будет зависеть от дискуссии в парламентском налоговом комитете.
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«Я ожидаю первых слушаний в комитете, после этого будем определяться с вероятной моделью», — подчеркнул председатель Верховной Рады.
Предыстория
Кабмин 18 июля одобрил два законопроекта: первый — об изменениях в Налоговый кодекс для финансирования дополнительных военных расходов, второй — изменения в госбюджет для повышения военных расходов.
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Позиция Министерства по повышению НДС
Как отметили в Минфине, повышение налога на добавленную стоимость (НДС) имеет свои последствия, которые будут негативно влиять на всех граждан, особенно на уязвимые категории.
В министерстве считают, что повышение НДС автоматически приведет к росту цен на основные товары, в частности, лекарства и базовые продукты питания: хлеб, молоко, масло
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Комментарии - 6
Если 2−3% пережить можно.
— Ребе, я завтра замуж выхожу, посоветуйте, как лучше лечь в постель в первую
ночь: в рубашке или без? Тут подбегает Рабинович.
— Ребе, посоветуйте, куда лучше вложить деньги, в акции или ценные бумаги? Ребе
отвечает:
— Как ты, Сарочка, ни ляжешь, тебя все равно … К Вам, Рабинович, это тоже
относится.
А ПДВ платитимуть усі, що точно більш справедливо