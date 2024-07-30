Спикер ВР Стефанчук: Вместо военного сбора могут повысить НДС

Повышение налогов в Украине обязательно произойдет, но Верховная Рада может не одобрить инициативу правительства о военном сборе. Вместо него могут повысить НДС, сказал спикер парламента Руслан Стефанчук в интервью « Українським новинам » .

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Позиция Стефанчука

«Есть философия, которую предложило правительство, — во многих местах взять понемногу, чтобы продемонстрировать необходимость поступления в бюджет совершенно конкретной цифры. Существует другая модель — взять один налог, имеющий самую широкую базу обслуживания, а именно налог на добавленную стоимость — и повысить его на определенный процент», — отметил Стефанчук.

Решение о повышении налогов в определенном виде будет зависеть от дискуссии в парламентском налоговом комитете.

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