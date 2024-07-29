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29 июля 2024, 12:42 Читати українською

Мошенники украли криптовалюты на $28 500 с помощью дипфейка Илона Маска

Мошенники опубликовали фейковый видеоролик на YouTube, выдав его за официальное выступление миллиардера Илона Маска на конференции Bitcoin 2024, где он обещает бесплатную раздачу разных криптовалют. Об этом пишет bitcoin.com.

Мошенники опубликовали фейковый видеоролик на YouTube, выдав его за официальное выступление миллиардера Илона Маска на конференции Bitcoin 2024, где он обещает бесплатную раздачу разных криптовалют.
Фото: news.bitcoin.com

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Что произошло

Несмотря на то, что мероприятие Bitcoin 2024 уже завершилось, за прошедшие выходные мошенникам удалось распространить на YouTube видеоролики с изображением гендиректора Tesla и SpaceX Илона Маска.

У зрителей создавалось впечатление, будто они смотрят онлайн-трансляцию конференции Bitcoin 2024 в Нэшвилле. На самом деле видеоролик представляет собой зацикленный дипфейк Илона Маска, созданный с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

Читайте: Биткоин приближается к $70 тысяч на фоне большой конференции в США

В фейковом ролике от пользователей требуется отправить на указанный адрес любую сумму в BTC, ETH, DOGE или стейблкоинах USDT. Взамен мошенники обещают направить удвоенную сумму. Неважно, сколько отправляет человек: 0,1 BTC или 10 BTC, ведь ему вернется вдвое больше, уверял искусственно сгенерированный Илон Маск.

Аферистам уже удалось собрать с доверчивых пользователей 0,322 BTC, 2,026 ETH и 374,63 DOGE на общую сумму $28 586.

Сторонник биткоина и основатель криптоплатформы Wyre Майкл Данвор предупредил своих подписчиков об этой схеме. Он получил множество звонков от людей, которые рассказали ему, будто Илон Маск раздает бесплатные биткоины на Bitcoin 2024. Эту фальшивую трансляцию посмотрело уже более 70 000, и просмотры тоже могут оказаться поддельными, предостерег Данворт.

Курс криптовалют к доллару

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
bonv
bonv
29 июля 2024, 13:46
#
Халява приманює потенційну жертву…
+
0
Три літри
Три літри
29 июля 2024, 14:53
#
Яке гарне визначення суті сучасної крипти 🤣
+
0
bonv
bonv
29 июля 2024, 15:18
#
То інше — тобі не зрозуміти:))))
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