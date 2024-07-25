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25 июля 2024, 19:33 Читати українською

Общая ситуация в энергосистеме улучшилась — Шмыгаль

Общая ситуация в энергосистеме Украины улучшилась, но ремонт ее объектов продолжается. Об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на выездном заседании правительства в Херсонской области.

Общая ситуация в энергосистеме Украины улучшилась, но ремонт ее объектов продолжается.
Фото: pixabay.com

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«Как мы и обещали, общая ситуация в энергосистеме сейчас улучшилась. Ремонты продолжаются. Восстановление продолжается. Программы поддержки для установки дополнительной малой генерации работают. Есть результаты», — отметил Шмыгаль.

Что касается Херсонской области, то, по словам премьера, в области также идет активная подготовка, в частности, «Херсонтеплоэнерго» уже имеет семь когенерационных установок, полученных в рамках сотрудничества с USAID.

Кроме того, происходит обеспечение автономности медучреждений. Из девяти больниц Херсонской области резервное теплоснабжение обеспечено в восьми, резервные скважины — в пяти, резервное электропитание есть у всех девяти.

«Продолжаем подготовку к зиме и увеличиваем автономность объектов критической инфраструктуры», — добавил премьер.

Напомним

«Минфин» писал, что на утро 25 июля потребление электроэнергии в Украине на 6% меньше, чем его прогнозируемый уровень (без учета ограничений) на утро четверга, 18 июля.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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