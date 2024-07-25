Общая ситуация в энергосистеме Украины улучшилась, но ремонт ее объектов продолжается. Об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на выездном заседании правительства в Херсонской области.
Общая ситуация в энергосистеме улучшилась — Шмыгаль
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«Как мы и обещали, общая ситуация в энергосистеме сейчас улучшилась. Ремонты продолжаются. Восстановление продолжается. Программы поддержки для установки дополнительной малой генерации работают. Есть результаты», — отметил Шмыгаль.
Что касается Херсонской области, то, по словам премьера, в области также идет активная подготовка, в частности, «Херсонтеплоэнерго» уже имеет семь когенерационных установок, полученных в рамках сотрудничества с USAID.
Кроме того, происходит обеспечение автономности медучреждений. Из девяти больниц Херсонской области резервное теплоснабжение обеспечено в восьми, резервные скважины — в пяти, резервное электропитание есть у всех девяти.
«Продолжаем подготовку к зиме и увеличиваем автономность объектов критической инфраструктуры», — добавил премьер.
Напомним
«Минфин» писал, что на утро 25 июля потребление электроэнергии в Украине на 6% меньше, чем его прогнозируемый уровень (без учета ограничений) на утро четверга, 18 июля.
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