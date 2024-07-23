Байден делегировал поддержку Украины Минфину и Госдепу, Кабмин принял решение о привлечении гранта на $3,9 млрд: главное за вторник

Президент США Джо Байден делегировал свои полномочия в рамках закона «О восстановлении экономического благосостояния и создании новых возможностей для украинцев» министру финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен и госсекретарю Энтони Блинкену, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома в понедельник, 22 июля.

Кабмин принял решение о привлечении гранта на $3,9 миллиарда от США

Во вторник, 23 июля, Кабинет министров принял решение о привлечении гранта на $3,9 млрд. от США. Средства поступят через структуры Всемирного банка.

Кабмин одобрил Стратегию продовольственной безопасности до 2027 года

Кабинет министров одобрил Стратегию продовольственной безопасности Украины на период до 2027 года.

«Минфин» проверил, как работают отделения банков з Power Banking, когда выключают свет