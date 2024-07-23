Минфин - Курсы валют Украины

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23 июля 2024, 20:00 Читати українською

Байден делегировал поддержку Украины Минфину и Госдепу, Кабмин принял решение о привлечении гранта на $3,9 млрд: главное за вторник

Байден делегировал поддержку Украины Минфину и Госдепу

Президент США Джо Байден делегировал свои полномочия в рамках закона «О восстановлении экономического благосостояния и создании новых возможностей для украинцев» министру финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен и госсекретарю Энтони Блинкену, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома в понедельник, 22 июля.

Кабмин принял решение о привлечении гранта на $3,9 миллиарда от США

Во вторник, 23 июля, Кабинет министров принял решение о привлечении гранта на $3,9 млрд. от США. Средства поступят через структуры Всемирного банка.

Кабмин одобрил Стратегию продовольственной безопасности до 2027 года

Кабинет министров одобрил Стратегию продовольственной безопасности Украины на период до 2027 года.

«Минфин» проверил, как работают отделения банков з Power Banking, когда выключают свет

Жара и длительные отключения света спровоцировали новую волну жалоб наших читателей на проблемы банковского обслуживания. Разрекламированная Нацбанком программа Power Banking не решает всех проблем, несмотря на все усилия финансистов. Чтобы проанализировать ситуацию, «Минфин» обратился за разъяснениями в Национальный банк и самостоятельно объехал некоторые отделения, входящие в проект Power Banking.

Источник: Минфин
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