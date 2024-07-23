Кабмин одобрил Стратегию продовольственной безопасности до 2027 года

Кабинет Министров одобрил Стратегию продовольственной безопасности Украины на период до 2027 года. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Что это значит

По его словам, правительство ставит перед собой три ключевых целя.

«Первая — стимулировать развитие аграрного производства и наполнить продовольственный рынок. Вторая — обеспечить доступность продовольствия для всех групп населения. Третья цель — усилить безопасность и устранить угрозы. Это, в частности, касается формирования госрезерва, восстановления товарных цепей, разминирования сельхозземель, адаптации к изменениям климата и тому подобное», — отметил Шмыгаль во время заседания правительства 23 июля.

Премьер напомнил, что сейчас идет третья жатва во время полномасштабной войны. Аграрии уже намолотили более 15 млн. тонн зерновых и масличных культур.

«Украина и дальше сможет кормить себя и страны, которые остро нуждаются в продовольствии. Мы сохраняем статус одного из гарантов глобальной продовольственной безопасности. Так будет и дальше», — подчеркнул глава правительства.