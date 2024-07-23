Кабинет Министров одобрил Стратегию продовольственной безопасности Украины на период до 2027 года. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Кабмин одобрил Стратегию продовольственной безопасности до 2027 года
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Что это значит
По его словам, правительство ставит перед собой три ключевых целя.
«Первая — стимулировать развитие аграрного производства и наполнить продовольственный рынок. Вторая — обеспечить доступность продовольствия для всех групп населения. Третья цель — усилить безопасность и устранить угрозы. Это, в частности, касается формирования госрезерва, восстановления товарных цепей, разминирования сельхозземель, адаптации к изменениям климата и тому подобное», — отметил Шмыгаль во время заседания правительства 23 июля.
Премьер напомнил, что сейчас идет третья жатва во время полномасштабной войны. Аграрии уже намолотили более 15 млн. тонн зерновых и масличных культур.
«Украина и дальше сможет кормить себя и страны, которые остро нуждаются в продовольствии. Мы сохраняем статус одного из гарантов глобальной продовольственной безопасности. Так будет и дальше», — подчеркнул глава правительства.
Комментарии - 7
Магазини не вмикають вночі генератори, бо це буде дуже великий збиток накопичуватися.
Поясню простіше, зберігати ці продукти де?
В холодильниках в людей продукти пропадають в таку спеку за відсутності світла, навіть в морозилці.
В магазинах багато на що акції, «раптово», задіяли, почали закривати картонками у Варусі і Новусі заморожену продукцію, продукти навіть в магазинах вже пропадають, це очевидно, це для «геніїв» котрі радять купувати зарядні станції для холодильників.
Стоп. Здається раніше в нас були проблеми рівня «довго копити на автомобіль»???