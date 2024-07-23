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23 июля 2024, 15:26 Читати українською

Кабмин одобрил Стратегию продовольственной безопасности до 2027 года

Кабинет Министров одобрил Стратегию продовольственной безопасности Украины на период до 2027 года. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кабинет Министров одобрил Стратегию продовольственной безопасности Украины на период до 2027 года.
Фото:kmu.gov.ua

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Что это значит

По его словам, правительство ставит перед собой три ключевых целя.

«Первая — стимулировать развитие аграрного производства и наполнить продовольственный рынок. Вторая — обеспечить доступность продовольствия для всех групп населения. Третья цель — усилить безопасность и устранить угрозы. Это, в частности, касается формирования госрезерва, восстановления товарных цепей, разминирования сельхозземель, адаптации к изменениям климата и тому подобное», — отметил Шмыгаль во время заседания правительства 23 июля.

Премьер напомнил, что сейчас идет третья жатва во время полномасштабной войны. Аграрии уже намолотили более 15 млн. тонн зерновых и масличных культур.

«Украина и дальше сможет кормить себя и страны, которые остро нуждаются в продовольствии. Мы сохраняем статус одного из гарантов глобальной продовольственной безопасности. Так будет и дальше», — подчеркнул глава правительства.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 7

+
+10
potator
potator
23 июля 2024, 15:36
#
Как бы с такими молодцами действительно не пришлось есть то что намолотили
+
+43
bonv
bonv
23 июля 2024, 15:50
#
Зе-стратеги недороблені!
+
+23
bonv
bonv
23 июля 2024, 15:50
#
Гаранти… тьфу, блін…
+
+5
tckgoblinu
tckgoblinu
23 июля 2024, 16:01
#
Це все «супер», але сенс???

Магазини не вмикають вночі генератори, бо це буде дуже великий збиток накопичуватися.

Поясню простіше, зберігати ці продукти де?

В холодильниках в людей продукти пропадають в таку спеку за відсутності світла, навіть в морозилці.

В магазинах багато на що акції, «раптово», задіяли, почали закривати картонками у Варусі і Новусі заморожену продукцію, продукти навіть в магазинах вже пропадають, це очевидно, це для «геніїв» котрі радять купувати зарядні станції для холодильників.
+
0
godvinik
godvinik
23 июля 2024, 17:08
#
Жрать в стране кроме зерна 5 сорта и олии нечего, все импортное, овощи, фрукты, мясо и даже сахар
+
0
Smerch747
Smerch747
23 июля 2024, 17:49
#
Ну ось! А то все Зеленського поганяють. А він захистив нас від голоду!

Стоп. Здається раніше в нас були проблеми рівня «довго копити на автомобіль»???
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0
Жан Жак Сократ
Жан Жак Сократ
23 июля 2024, 17:55
#
Стратегії продовольчої безпеки у держави немає, а при діючій системі державного управління не може і бути, бо немає механізмів і ресурсів її реалізації. Держрезерв, який би повинен відігравати одну із основних домінант цього ринку і закуповувати сільгосппродукцію у виробників і тим самим маючи реальні матеріальні запаси гарантувати продовольчу безпеку перетворився, а вірніші, продовжує виконувати основну функцію — це реалізація корупційних схем при купівлі, зберіганні і продажу товарно-матеріальних цінностей і саме тому він весь час потопає в корупційних скандалах. Сільгоспвиробники вирощують продукцію на свій розсуд і за свої власні кошти і коли їх зерно зберігається на елеваторах, то чиновники звітують народу, що у держави є мільйони тон зерна на зберіганні, але це не має жодного відношення до держави, бо це приватна власність. Але дуже би було цікаво почути, якби чиновники відзвітували скільки податків було сплачено від роботи «зернового коридору» і скільки мільярдів доларів валюти не надійшло від продажу зерна. Влада не змогла навіть тут навести лад, вірніше, навела 100 % лад з виведенням коштів від експорту в офшори. Про яку ефемерну продовольчу безпеку можна тоді вести мову і якими механізмами і фінансами ? Хоча, треба визнати, що у всьому цьому прогрес все-таки є - це постійні новітні механізми відмивання державних грошей, на жаль, в цьому випадку під егідою продовольчої безпеки.
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