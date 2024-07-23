Во вторник, 23 июля, Кабинет Министров принял решение о привлечении гранта на $3,9 млрд от США. Средства поступят через структуры Всемирного банка. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Кабмин принял решение о привлечении гранта на $3,9 миллиарда от США
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Куда направят средства
По словам Шмыгаля, средства будут направлены на зарплаты спасателям, учителям, медикам, а также на программы социальной поддержки.
«Ожидаем поступления этого гранта уже в ближайшее время», — подчеркнул глава правительства.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают AleksandrBank, Alexkid, Kharakternyk, potator, Vitaliy1Vin и 16 незарегистрированных посетителей.
Комментарии - 1
Це типу будуть премії, доплати, підвищення зарплати чи це пояснення Шмигаля щодо того, що зараз немає коштів навіть на зарплати рятувальникам, вчителям, медикам, а після надходження цих коштів буде з чого платити?