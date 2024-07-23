Кабмин принял решение о привлечении гранта на $3,9 миллиарда от США

Во вторник, 23 июля, Кабинет Министров принял решение о привлечении гранта на $3,9 млрд от США. Средства поступят через структуры Всемирного банка. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Куда направят средства

По словам Шмыгаля, средства будут направлены на зарплаты спасателям, учителям, медикам, а также на программы социальной поддержки.

«Ожидаем поступления этого гранта уже в ближайшее время», — подчеркнул глава правительства.