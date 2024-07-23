Байден делегировал поддержку Украины Минфину и Госдепу

Президент США Джо Байден делегировал свои полномочия в рамках закона «О восстановлении экономического благосостояния и создании новых возможностей для украинцев» министру финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен и госсекретарю Энтони Блинкену, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома в понедельник, 22 июля.

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Что известно

Из текста следует, что президентом будут переданы полномочия, связанные с возможностью конфискации замороженных активов россии в пользу Украины.

Кроме того, отмечается, что изложенное в этом документе делегирование полномочий «распространяется на любые положения любых будущих государственных законов, которые являются такими же или практически такими же, как положения, упомянутые в настоящем меморандуме».

Напомним

Джо Байден 21 июля заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов президента США.