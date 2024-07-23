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23 июля 2024, 10:43 Читати українською

Байден делегировал поддержку Украины Минфину и Госдепу

Президент США Джо Байден делегировал свои полномочия в рамках закона «О восстановлении экономического благосостояния и создании новых возможностей для украинцев» министру финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен и госсекретарю Энтони Блинкену, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома в понедельник, 22 июля.

Президент США Джо Байден делегировал свои полномочия в рамках закона «О восстановлении экономического благосостояния и создании новых возможностей для украинцев» министру финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен и госсекретарю Энтони Блинкену, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома в понедельник, 22 июля.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто известноИз текста следует, что президентом будут переданы полномочия, связанные с возможностью конфискации замороженных активов россии в пользу Украины.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

Из текста следует, что президентом будут переданы полномочия, связанные с возможностью конфискации замороженных активов россии в пользу Украины.

Кроме того, отмечается, что изложенное в этом документе делегирование полномочий «распространяется на любые положения любых будущих государственных законов, которые являются такими же или практически такими же, как положения, упомянутые в настоящем меморандуме».

Напомним

Джо Байден 21 июля заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов президента США.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+14
Павел Еникеев
Павел Еникеев
23 июля 2024, 10:51
#
It’s potuzhno
+
+45
Exba
Exba
23 июля 2024, 11:01
#
«Пилат, видя, что ничто не помогает, … взял воды и умыл руки перед народом, и сказал: „Невиновен я в крови Праведника Сего“» (Мф. 27:24)
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
23 июля 2024, 11:20
#
Байден ще живий? Покажіть живого Байдена…
+
0
potator
potator
23 июля 2024, 11:28
#
Байден всьо
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