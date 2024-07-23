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23 июля 2024, 14:20 Читати українською

Украина планирует получить от ЕС еще 4,1 миллиарда евро в сентябре в рамках Ukraine Facility

Украина ожидает следующего транша от Европейского Союза в рамках программы Ukraine Facility на сумму 4,1 млрд евро в сентябре 2024 года. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Украина ожидает следующего транша от Европейского Союза в рамках программы Ukraine Facility на сумму 4,1 млрд евро в сентябре 2024 года.
Фото: pixabay.com

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Шмыгаль также сообщил, что Украина выполнила индикаторы второго квартала 2024 для программы Ukraine Facility.

«У нас есть положительная оценка от Еврокомиссии. Речь идет о реформах в бюджетной, таможенной, антикоррупционной и энергетической сферах», — сказал премьер.

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Напомним

Недавно Украина и Европейский Союз подписали соглашение общим объемом 27 млрд евро на 2024−2027 годы в рамках инструмента Ukraine Facility.

Следующие транши Украина будет получать ежеквартально при условии выполнения индикаторов определенных в плане Украины.

В конце июня 2024 года Украина получила 1,9 млрд евро безусловного финансирования от ЕС в рамках Ukraine Facility.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
TAN72
TAN72
23 июля 2024, 14:53
#
В энергетическом секторе-это поднятие тарифа на свет и отдали в частные руки атомную энергетику.
+
+15
bonv
bonv
23 июля 2024, 16:11
#
Це не для народу
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