Украина планирует получить от ЕС еще 4,1 миллиарда евро в сентябре в рамках Ukraine Facility

Украина ожидает следующего транша от Европейского Союза в рамках программы Ukraine Facility на сумму 4,1 млрд евро в сентябре 2024 года. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Шмыгаль также сообщил, что Украина выполнила индикаторы второго квартала 2024 для программы Ukraine Facility.

«У нас есть положительная оценка от Еврокомиссии. Речь идет о реформах в бюджетной, таможенной, антикоррупционной и энергетической сферах», — сказал премьер.

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Напомним

Недавно Украина и Европейский Союз подписали соглашение общим объемом 27 млрд евро на 2024−2027 годы в рамках инструмента Ukraine Facility.

Следующие транши Украина будет получать ежеквартально при условии выполнения индикаторов определенных в плане Украины.

В конце июня 2024 года Украина получила 1,9 млрд евро безусловного финансирования от ЕС в рамках Ukraine Facility.