Кабмин почти вдвое увеличил оклады налоговикам — СМИ

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

18 июля 2024, 19:04 Читати українською

Кабмин почти вдвое увеличил оклады налоговикам — СМИ

Кабмин принял постановление, которым несколько сократил предельную численность работников Государственной налоговой службы, в то же время увеличив оклады ее работникам вдвое. Такое решение правительство приняло 18 июля, текст соответствующего постановления находится в распоряжении ЭП.

Кабмин принял постановление, которым незначительно сократил предельную численность работников Государственной налоговой службы, в то же время увеличив оклады ее работникам вдвое.
Фото:depositphotos.com

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

Решение о пересмотре организационной структуры ГНС было принято в рамках выполнения Национальной стратегии доходов. В частности, в этой стратегии говорится, что реформа налоговой службы должна предшествовать повышению налоговой нагрузки на бизнес и граждан.

Своим решением правительство постановило сократить предельную численность территориальных органов ГНС на 3291 штатную единицу. Количество центрального аппарата налоговой увеличат на 206 единиц («чистое» сокращение составляет 3085 штатных единиц).

По данным Министерства финансов, по состоянию на 1 января 2024 года предельная численность работников ГНС составляла 24,8 тысяч человек, в то же время фактически там работало 20,6 тысяч человек. 4191 должность в службе была вакантной. Так что фактически решение правительства касается прежде всего сокращения вакантных должностей в ГНС.

Читайте: Кабмин предлагает увеличить расходы бюджета более чем на 500 миллиардов гривен

Вторая часть решения правительства касается пересмотра окладов работников налоговой. Их увеличили вдвое.

Так, в частности, оклад главы ГНС вырос с 15,9 прожиточного минимума (используется специальный прожиточный минимум, который составляет 2102 грн) до 31,8 прожиточного минимума. В гривнах рост составляет с 33422 грн до 66843 грн.

Оклад первого заместителя главы ГНС вырос с 31 740 грн до 63 480 грн; оклад директора департамента — с 19 759 грн до 39 517 грн; оклад заместителя директора департамента — с 15 765 грн до 31 530 грн; оклад начальника управления (в составе департамента) — с 14 924 грн до 29 848 грн; оклад главного государственного инспектора — с 10 300 грн до 20 600 грн.

Отметим, что оклад — лишь часть заработной платы государственных служащих. Не считая него в структуре заработной платы есть разные надбавки (в частности, за стаж либо выслугу лет) и остальные платежи.

Читайте: Военный сбор и акциз на сладкие напитки: Кабмин определился, какие повысить налоги

В целом на финансирование организационных изменений в налоговой в течение 2024 года потребуется финансирование в объеме 1,338 млрд грн (в том числе 1,111 млрд на оплату труда). Эти расходы планируется профинансировать, перераспределив расходы бюджета. В частности, сократив на соответствующую сумму расходы по программе «Обеспечение институциональной способности органов государственной власти».

Также 18 июля правительство согласовало законопроект, которым предлагает существенно повысить налоги и внести изменения в их администрирование. В частности, предлагается привлекать налоговиков к инвентаризации на предприятии, а в случае если предприниматель откажется от этого — налагать на его имущество арест.

Также правительство предлагает повысить ставку военного сбора для физических лиц с 1,5% до 5%, а также ввести такой сбор для доходов юридических лиц (1% от дохода) и ФЛП (1% от дохода для 3 группы и 800 грн для первой, второй и четвертой групп).

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
18 июля 2024, 19:28
#
Вот когда будет ссылка на конкретную «постанову» КМУ вот тогда и почитаем эти новости…
Опять …все со слов…
+
0
bonv
bonv
18 июля 2024, 21:26
#
А для пенсіонерів/роботяг копійки.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 26 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами