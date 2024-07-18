Кабмин почти вдвое увеличил оклады налоговикам — СМИ

Кабмин принял постановление, которым несколько сократил предельную численность работников Государственной налоговой службы, в то же время увеличив оклады ее работникам вдвое. Такое решение правительство приняло 18 июля, текст соответствующего постановления находится в распоряжении ЭП.

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Что известно

Решение о пересмотре организационной структуры ГНС было принято в рамках выполнения Национальной стратегии доходов. В частности, в этой стратегии говорится, что реформа налоговой службы должна предшествовать повышению налоговой нагрузки на бизнес и граждан.

Своим решением правительство постановило сократить предельную численность территориальных органов ГНС на 3291 штатную единицу. Количество центрального аппарата налоговой увеличат на 206 единиц («чистое» сокращение составляет 3085 штатных единиц).

По данным Министерства финансов, по состоянию на 1 января 2024 года предельная численность работников ГНС составляла 24,8 тысяч человек, в то же время фактически там работало 20,6 тысяч человек. 4191 должность в службе была вакантной. Так что фактически решение правительства касается прежде всего сокращения вакантных должностей в ГНС.

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Вторая часть решения правительства касается пересмотра окладов работников налоговой. Их увеличили вдвое.

Так, в частности, оклад главы ГНС вырос с 15,9 прожиточного минимума (используется специальный прожиточный минимум, который составляет 2102 грн) до 31,8 прожиточного минимума. В гривнах рост составляет с 33422 грн до 66843 грн.

Оклад первого заместителя главы ГНС вырос с 31 740 грн до 63 480 грн; оклад директора департамента — с 19 759 грн до 39 517 грн; оклад заместителя директора департамента — с 15 765 грн до 31 530 грн; оклад начальника управления (в составе департамента) — с 14 924 грн до 29 848 грн; оклад главного государственного инспектора — с 10 300 грн до 20 600 грн.

Отметим, что оклад — лишь часть заработной платы государственных служащих. Не считая него в структуре заработной платы есть разные надбавки (в частности, за стаж либо выслугу лет) и остальные платежи.

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В целом на финансирование организационных изменений в налоговой в течение 2024 года потребуется финансирование в объеме 1,338 млрд грн (в том числе 1,111 млрд на оплату труда). Эти расходы планируется профинансировать, перераспределив расходы бюджета. В частности, сократив на соответствующую сумму расходы по программе «Обеспечение институциональной способности органов государственной власти».

Также 18 июля правительство согласовало законопроект, которым предлагает существенно повысить налоги и внести изменения в их администрирование. В частности, предлагается привлекать налоговиков к инвентаризации на предприятии, а в случае если предприниматель откажется от этого — налагать на его имущество арест.

Также правительство предлагает повысить ставку военного сбора для физических лиц с 1,5% до 5%, а также ввести такой сбор для доходов юридических лиц (1% от дохода) и ФЛП (1% от дохода для 3 группы и 800 грн для первой, второй и четвертой групп).