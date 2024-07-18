Укрэнерго прогнозирует смягчение графиков отключений света уже в ближайшие дни

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

18 июля 2024, 16:28 Читати українською

Укрэнерго прогнозирует смягчение графиков отключений света уже в ближайшие дни

Ситуация в обострившейся из-за аномальной жары энергосистеме начнет улучшаться со снижением температуры воздуха, и из субботы, вероятно, графики отключений будут более мягкими. Такое мнение высказал советник премьер-министра, член наблюдательного совета НЭК «Укрэнерго» Юрий Бойко, передает Интерфакс-Украина.

Ситуация в обострившейся из-за аномальной жары энергосистеме начнет улучшаться со снижением температуры воздуха, и из субботы, вероятно, графики отключений будут более мягкими.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что говорят в Укрэнерго

«Сегодня-завтра из-за понижения температуры постепенно начнется снижаться потребление электроэнергии, потом наступят выходные, когда оно традиционно ниже. С понедельника эта тенденция к снижению спроса (как реакция на понижение температуры, — ред.) усилится. Мы все равно будем жить в графиках, но они будут значительно мягче, чем это было, особенно в последние две недели», — отметил он во время панельной дискуссии.

Читайте: Укрэнерго увеличило объемы отключений света в Киеве и 11 областях. Причина — технические сбои на энергообъектах

В то же время Бойко пояснил, что уровень потребления в энергетике реагирует на изменения температуры окружающей среды с задержкой примерно на три дня, что и позволяет прогнозировать его снижение в ближайшее время, учитывая, что сегодня первый день, когда жара должна идти на убыль.

В среднесрочной перспективе, по его словам, относительно стабильная ситуация с энергоснабжением ожидается в августе-сентябре и возможно в октябре, если не будет значительного похолодания. Положительный сценарий на ближайшие два месяца Бойко объяснил тем, что не должно быть аномально высоких температур, а «в энергосистеме будет появляться поколения больше, чем будет идти в ремонт».

В то же время директор Центра исследований энергетики Александр Харченко отметил, что не ожидает значительных улучшений с энергоснабжением в ближайшие 3−4 недели, рассчитывая на них все же в последней декаде августа.

Напомним

Как писал ранее «Минфин», после планового ремонта и перегрузки ядерного топлива к энергосистеме подключен один из атомных блоков. Он прибавит к энергосистеме 1000 МВт мощности. Это существенно отразится на стабильности энергосистемы в сложный период.

Также премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что в двадцатых числах июля ожидается улучшение ситуации.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Yaroslav TheRock и 25 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами