Укрэнерго прогнозирует смягчение графиков отключений света уже в ближайшие дни

Ситуация в обострившейся из-за аномальной жары энергосистеме начнет улучшаться со снижением температуры воздуха, и из субботы, вероятно, графики отключений будут более мягкими. Такое мнение высказал советник премьер-министра, член наблюдательного совета НЭК «Укрэнерго» Юрий Бойко, передает Интерфакс-Украина.

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Что говорят в Укрэнерго

«Сегодня-завтра из-за понижения температуры постепенно начнется снижаться потребление электроэнергии, потом наступят выходные, когда оно традиционно ниже. С понедельника эта тенденция к снижению спроса (как реакция на понижение температуры, — ред.) усилится. Мы все равно будем жить в графиках, но они будут значительно мягче, чем это было, особенно в последние две недели», — отметил он во время панельной дискуссии.

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В то же время Бойко пояснил, что уровень потребления в энергетике реагирует на изменения температуры окружающей среды с задержкой примерно на три дня, что и позволяет прогнозировать его снижение в ближайшее время, учитывая, что сегодня первый день, когда жара должна идти на убыль.

В среднесрочной перспективе, по его словам, относительно стабильная ситуация с энергоснабжением ожидается в августе-сентябре и возможно в октябре, если не будет значительного похолодания. Положительный сценарий на ближайшие два месяца Бойко объяснил тем, что не должно быть аномально высоких температур, а «в энергосистеме будет появляться поколения больше, чем будет идти в ремонт».

В то же время директор Центра исследований энергетики Александр Харченко отметил, что не ожидает значительных улучшений с энергоснабжением в ближайшие 3−4 недели, рассчитывая на них все же в последней декаде августа.

Напомним

Как писал ранее «Минфин», после планового ремонта и перегрузки ядерного топлива к энергосистеме подключен один из атомных блоков. Он прибавит к энергосистеме 1000 МВт мощности. Это существенно отразится на стабильности энергосистемы в сложный период.

Также премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что в двадцатых числах июля ожидается улучшение ситуации.