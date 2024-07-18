Укрэнерго: Самые большие ограничения 18 июля будут в период с 16:00 до 22:00

18 июля графики почасовых отключений электроэнергии будут применять в течение всех суток. Об этом сообщает пресс-служба НЭК «Укрэнерго».

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«18 июля меры ограничения потребления будут действовать в течение всех суток», — говорится в сообщении.

Так, с 00:00 до 5:00 будут действовать две очереди отключений. С 5:00 до 16:00 и с 22:00 до 24:00 — три очереди.

Наибольшие ограничения будут в период с 16:00 до 22:00 — облэнерго задействуют четыре очереди отключений, что означает ограничение до 70% потребителей одновременно.

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Напомним

Как писал ранее «Минфин», после планового ремонта и перегрузки ядерного топлива в энергосистему подключен один из атомных блоков. Он прибавит к энергосистеме 1000 МВт мощности. Это существенно отразится на стабильности энергосистемы в сложный период.

Также премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что в двадцатых числах июля ожидается улучшение ситуации.