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18 июля 2024, 8:30 Читати українською

Укрэнерго: Самые большие ограничения 18 июля будут в период с 16:00 до 22:00

18 июля графики почасовых отключений электроэнергии будут применять в течение всех суток. Об этом сообщает пресс-служба НЭК «Укрэнерго».

18 июля графики почасовых отключений электроэнергии будут применять в течение всех суток.
Фото:rbc.ua

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«18 июля меры ограничения потребления будут действовать в течение всех суток», — говорится в сообщении.

Так, с 00:00 до 5:00 будут действовать две очереди отключений. С 5:00 до 16:00 и с 22:00 до 24:00 — три очереди.

Наибольшие ограничения будут в период с 16:00 до 22:00 — облэнерго задействуют четыре очереди отключений, что означает ограничение до 70% потребителей одновременно.

Читайте: Минэнерго: Энергетики досрочно отремонтировали блок АЭС и подключили к системе

Напомним

Как писал ранее «Минфин», после планового ремонта и перегрузки ядерного топлива в энергосистему подключен один из атомных блоков. Он прибавит к энергосистеме 1000 МВт мощности. Это существенно отразится на стабильности энергосистемы в сложный период.

Также премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что в двадцатых числах июля ожидается улучшение ситуации.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
0
bonv
bonv
18 июля 2024, 9:53
#
Для тих хто голосує по приколу і гірше ж точно не буде ©
+
0
innapcholko
innapcholko
18 июля 2024, 10:37
#
Загуглите «30 червня 2024 року поставки электроэнергии в Польшу»
+
0
SZlats
SZlats
18 июля 2024, 10:43
#
Даааа а как же ввод атомки … ввели 1 блок вчера графики как были … так и остались хотя и погода жара уже на спад пошла кто-то здит …
+
0
innapcholko
innapcholko
18 июля 2024, 10:44
#
Продают в Польшу… инфа официальная читай мой пост выше или ниже — сами можете проверить.
+
0
innapcholko
innapcholko
18 июля 2024, 10:45
#
«Національна атомна енергогенеруюча компанія України, „Енергоатом“, підтвердила свою готовність розпочати виконання довгострокового контракту на постачання електроенергії до Польщі з 30 червня 2024 року»
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