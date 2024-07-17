Официальный курс евро вырос до 45 грн, золото обновило максимум: главное за среду

Национальный банк установил новые курсы на четверг, 18 июля. Впервые курс евро превысил 45 гривен. Официальные курсы установлены на таком уровне: 1 доллар США — 41,4627 грн (это новый максимум); 1 евро — 45,3457 грн (и это тоже максимальное значение).

С начала года в Украину зашло $1,84 млрд прямых иностранных инвестиций — НБУ

По предварительным данным НБУ, в первом квартале 2024 года приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украину в 2023 году составил $1 838 млн.

Золото подорожало до рекорда

Цена золота во время торгов во вторник достигла исторического максимума, поскольку рынки продолжают ждать от центральных банков мира шагов по смягчению денежно-кредитной политики в текущем году.

Украинцы начали снова перевкладываться в валютные депозиты: как реагируют банки

Денег украинцев в депозитных портфелях банков в июне снова стало больше. Об этом свидетельствуют оперативные данные НБУ. Вырастали как вклады населения, так и бизнеса. На каких условиях сейчас можно разместить деньги частному клиенту в финучреждении с депозитным портфелем от 2 млрд грн — в свежем обзоре «Минфина».