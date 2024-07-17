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17 июля 2024, 15:52 Читати українською

С начала года в Украину зашло $1,84 млрд прямых иностранных инвестиций — НБУ

По предварительным данным НБУ, в первом квартале 2024 года приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украину в 2023 году составил $1838 млн. Об этом в телеграм-канале написал Председатель Налогового комитета Даниил Гетманцев.

По предварительным данным НБУ, в первом квартале 2024 года приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украину в 2023 году составил $1838 млн.
Фото:depositphotos

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Инвестиции в Украину

Львиная доля (70%) притока ПИИ в первом квартале этого года — это реинвестирование доходов, полученных иностранным инвестором в Украине ($1 286 млн). Отчасти это объясняется ограничениями на трансграничные переводы, в т. ч. на вывод дивидендов. При этом с мая текущего года НБУ несколько ослабил такие ограничения в рамках широкого пакета валютной либерализации.

Топ-3 сектора по притоку ПИИ в I квартале 2024 года:

  • Добывающая промышленность — $530 млн
  • Торговля — $493 млн
  • Финансовый сектор — $256 млн

По состоянию на конец I кв. В 2024 году накопившиеся ПИИ (запас) составляли $55,79 млрд. По этому показателю мы находимся сейчас на уровне I квартала 2021 года ($55,96 млрд). Впрочем, это все еще существенно (на 15%) меньше, чем за последний квартал перед полномасштабной войной (IV кв. 2021 — 65,75 млрд).

Если сравнивать со странами Центральной и Восточной Европы, то показатели притока ПИИ как доли от ВВП, от капитальных инвестиций, а также накопленных ПИИ на душу населения остаются на низком уровне.

По данным UNCTAD, в 2023 году накопленные ПИИ в Польше, которая до полномасштабной войны была сопоставимой с нами по численности населения, составили $335,5 млрд, тогда как в Украине $55,1 млрд, то есть были в 6 раз больше.

Это говорит о том, что украинская экономика остается существенно недоинвестированной.

Конечно, ожидать существенного увеличения ПИИ, особенно green-field (с нуля), можно будет после окончания войны. Этому будет способствовать статус Украины как кандидата на вступление в ЕС и соответствующее продвижение в реформах в рамках переговорного процесса — путь, который проходила та же Польша, в которой с 1993 по 2022 гг. запас ПИИ увеличился в 20 раз.

В этом плане Украина не является уникальной, а значит сможет привлекать по меньшей мере $15 млрд ПИИ ежегодно, которые будут необходимы для восстановления и устойчивого развития.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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