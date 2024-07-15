В бюджете Украины «дыра» на 500 миллиардов — председатель комитета

Украинский бюджет нуждается в этом году в 400−500 миллиардов гривен. Об этом заявила председатель Комитета по бюджету, народный депутат Роксолана Пидласа.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Об этом она рассказала по итогам встречи с послом Германии Мартином Егерахом.

«Главная тема разговора, конечно, выполнение Государственного бюджета 2024 и изменения в бюджет для покрытия „дыры“ в 400−500 млрд грн в этом году. Здесь ждем инициативы Правительства», — заявила Подласа.

В то же время, она отметила, что открытым остается вопрос финансирования госбюджета Украины на 2025 год и возможность привлечения $50 млрд от российских активов, которую обсуждают страны «Большой семерки».

Читайте также: Украина не отказалась от идеи конфискации всех замороженных российских активов — Шмигаль