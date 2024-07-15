Украинский бюджет нуждается в этом году в 400−500 миллиардов гривен. Об этом заявила председатель Комитета по бюджету, народный депутат Роксолана Пидласа.
В бюджете Украины «дыра» на 500 миллиардов — председатель комитета
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Об этом она рассказала по итогам встречи с послом Германии Мартином Егерахом.
«Главная тема разговора, конечно, выполнение Государственного бюджета 2024 и изменения в бюджет для покрытия „дыры“ в 400−500 млрд грн в этом году. Здесь ждем инициативы Правительства», — заявила Подласа.
В то же время, она отметила, что открытым остается вопрос финансирования госбюджета Украины на 2025 год и возможность привлечения $50 млрд от российских активов, которую обсуждают страны «Большой семерки».
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Источник: Минфин
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Комментарии - 10
Це ще в травні тут обговорили і курс вже порахували на кінець року!
На колінах повзати будете перед партнерами, але гроші давати вам корупціонерам не можна, бо собі офшори набиваєте, за це і переймаєтесь!
Дивіться, у нас є працездатні особи з інвалідністю 2−3 групи. От навіщо їм виплата 2350 грн? Це ж зараз взагалі не гроші. Вони працюють, впевнений що менше 10−12 тисяч ніхто не отримує. Тому можна зрізати — ніхто з них навіть не відчує цього.
Далі дивіться, ВПО. Вони отримують 2−3 тисячі грн. Це ж теж не гроші. Вважаю що лише пенсіонери повинні мати право на них та особи з інвалідністю 1 групи (ті хто самостійно не заробить навіть на оренду). Всім іншим можна зрізати, зароблять собі на життя самі.
Тільки на цих двох статтях економія як мінімум 200 млрд грн. А якщо ще пошукати, то можна знайти багато чого.
Жолнович про це казала не раз, так з неї або ржуть або її поливають помиями. Хоча вона права, інакше ми не витягнемо просто.