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15 июля 2024, 19:15 Читати українською

В бюджете Украины «дыра» на 500 миллиардов — председатель комитета

Украинский бюджет нуждается в этом году в 400−500 миллиардов гривен. Об этом заявила председатель Комитета по бюджету, народный депутат Роксолана Пидласа.

Украинский бюджет нуждается в этом году в 400−500 миллиардов гривен.

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Об этом она рассказала по итогам встречи с послом Германии Мартином Егерахом.

«Главная тема разговора, конечно, выполнение Государственного бюджета 2024 и изменения в бюджет для покрытия „дыры“ в 400−500 млрд грн в этом году. Здесь ждем инициативы Правительства», — заявила Подласа.

В то же время, она отметила, что открытым остается вопрос финансирования госбюджета Украины на 2025 год и возможность привлечения $50 млрд от российских активов, которую обсуждают страны «Большой семерки».

Читайте также: Украина не отказалась от идеи конфискации всех замороженных российских активов — Шмигаль

Источник: Минфин
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Комментарии - 10

+
+15
Moonlighter
Moonlighter
15 июля 2024, 19:26
#
За фото 5 баллов.
+
+90
Nostradamus 24
Nostradamus 24
15 июля 2024, 19:37
#
Фріки зрозуміли тільки зараз, що «діріще» вимальовується на 500 ярдів у Бюджеті! :)
Це ще в травні тут обговорили і курс вже порахували на кінець року!
На колінах повзати будете перед партнерами, але гроші давати вам корупціонерам не можна, бо собі офшори набиваєте, за це і переймаєтесь!
+
+30
Rubi0
Rubi0
15 июля 2024, 19:51
#
Так вы посмотрите послужной список этой Подлассы и ее возраст, это еще хуже Гончарука с его +40% ввп
+
0
bonv
bonv
15 июля 2024, 20:01
#
Набирають боргів як пес бліх… Більше нічого не вміють…
+
0
bonv
bonv
15 июля 2024, 20:02
#
Одні покращення.:)…
+
+45
BIlE
BIlE
15 июля 2024, 20:30
#
Залишається мобілізувати всіх, а захід нам фінансово допоможе, а якщо не допоможе, то ми всі свої борги прощаємо. Цих аматорів при владі впишуть в історію, як загалом і тих, хто за них голосував.
+
0
Smerch747
Smerch747
15 июля 2024, 20:36
#
А професіонал це порох який показував що війни не буде?)
+
0
Leonid Fridman
Leonid Fridman
15 июля 2024, 21:27
#
Насправді таку діру можна закрити дуже легко, причому і законно і справедливо. У нас стільки виплат в нікуди йде, що просто капець.
Дивіться, у нас є працездатні особи з інвалідністю 2−3 групи. От навіщо їм виплата 2350 грн? Це ж зараз взагалі не гроші. Вони працюють, впевнений що менше 10−12 тисяч ніхто не отримує. Тому можна зрізати — ніхто з них навіть не відчує цього.
Далі дивіться, ВПО. Вони отримують 2−3 тисячі грн. Це ж теж не гроші. Вважаю що лише пенсіонери повинні мати право на них та особи з інвалідністю 1 групи (ті хто самостійно не заробить навіть на оренду). Всім іншим можна зрізати, зароблять собі на життя самі.
Тільки на цих двох статтях економія як мінімум 200 млрд грн. А якщо ще пошукати, то можна знайти багато чого.
Жолнович про це казала не раз, так з неї або ржуть або її поливають помиями. Хоча вона права, інакше ми не витягнемо просто.
+
+15
TAN72
TAN72
15 июля 2024, 21:42
#
Так отдайте всё своё , что ,нажито непосильным трудом, — все равно не почувствуете.
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0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
15 июля 2024, 21:47
#
Чем дальше тем в лес…
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