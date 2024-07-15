Украина не отказалась от идеи конфискации всех замороженных российских активов — Шмыгаль

Украина не отказалась от претензий на все замороженные на Западе российские активы. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе встречи с исполнительным директором Всемирного банка, передает Правительственный портал.

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О чем сказал Шмыгаль

«Ценим финансовую помощь наших партнеров, в том числе США, ЕС и МВФ. Этот год проходим уверенно. Работаем, чтобы следующий год был столь же прогнозируемым и стабильным», — сказал премьер-министр.

Украинское государство рассчитывает, что в 2025 году в бюджет поступят замороженные на Западе российские активы. Страны Большой семерки согласовали план, который позволит Украине получить $50 млрд от будущих доходов, которые принесут эти активы.

«Это только первый шаг. Наша цель — конфискация всех замороженных активов россии», — сказал Шмигаль.

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