Украина не отказалась от претензий на все замороженные на Западе российские активы. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе встречи с исполнительным директором Всемирного банка, передает Правительственный портал.
Украина не отказалась от идеи конфискации всех замороженных российских активов — Шмыгаль
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О чем сказал Шмыгаль
«Ценим финансовую помощь наших партнеров, в том числе США, ЕС и МВФ. Этот год проходим уверенно. Работаем, чтобы следующий год был столь же прогнозируемым и стабильным», — сказал премьер-министр.
Украинское государство рассчитывает, что в 2025 году в бюджет поступят замороженные на Западе российские активы. Страны Большой семерки согласовали план, который позволит Украине получить $50 млрд от будущих доходов, которые принесут эти активы.
«Это только первый шаг. Наша цель — конфискация всех замороженных активов россии», — сказал Шмигаль.
Предыстория
- В июне 2024 года страны G7 решили передать Украине $50 млрд, которые поступят в будущем в качестве доходов от замороженных активов россии.
- Пока этот механизм не запущен, поэтому Украина должна получать от ЕС отчисления из текущих доходов.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1
Це в контексті повідомлень від КМДА «запасайтесь водою і їжею на зиму», статей Блумберг про можливий дефолт в Україні, постійних відключень світла навіть в сірих зонах (з урахуванням того, що нам з 01.11.2023 по 15.07.2024 виділили більше трильйона гривень на ЕНЕРГЕТИКУ виключно) ми проходимо цей рік «впевнено»?
А наступний рік буде ще «стабільнішим» ніж цей типу чи як?
p.s. Колись один пан сказав, що долар по 45 не буде, долар на період 15.07.2024 вже по 41, якщо що :)