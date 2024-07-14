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14 июля 2024, 14:07 Читати українською

Борьба с инфляцией: Аргентина будет продавать доллары на параллельном рынке

Центральный банк Аргентины начнет продавать доллары США на параллельных валютных рынках страны, пытаясь побороть инфляцию и заморозить денежную массу. Об этом сообщает Reuters.

Центральный банк Аргентины начнет продавать доллары США на параллельных валютных рынках страны, пытаясь побороть инфляцию и заморозить денежную массу.
Фото: pixabay.com

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Министр экономики Луис Капуто объявил о новой стратегии в субботу в соцсети X, заявив, что она будет «способствовать углублению процесса дезинфляции».

По словам Капуто, начиная с понедельника, когда Ц Б Аргентины будет выпускать песо для покупки долларов США на официальном валютном рынке, банк будет эффективно сбалансировать монетарную базу Аргентины путем продажи эквивалентного количества долларов на параллельном валютном рынке «CCL».

«В Аргентине больше не печатается ни одно песо. Это историческая новость», — сказал Капуто в радиоинтервью.

Официальные данные, опубликованные в пятницу, показали, что пятимесячная полоса замедления инфляции закончилась в июне, когда месячная инфляция была выше, чем в мае.

Читайте также: Жители Аргентины сохраняют сбережения в USDT вместо песо — Forbes

Стратегия, разработанная правительством президента Хавьера Милея, направлена на стабилизацию денежной массы, снижение инфляции и сокращение разрыва между официальным курсом аргентинского песо и параллельным курсом, торгуемым на финансовых рынках.

С начала года на параллельных рынках южноамериканской страны наблюдается падение курса песо, который годами резко отличался от официального курса из-за строгого валютного контроля.

К моменту закрытия торгов в пятницу официальный обменный курс составлял 919,5 песо за доллар, а так называемый «CCL» — 1416,2 песо за доллар. Между тем широко используемый на черном рынке «синий» курс упал до исторического минимума в 1500 песо за доллар в пятницу.

Напомним

«Минфин» писал, что президент Аргентины Хавьер Милей решил пока не повышать налоги на горючее и цены на коммунальные услуги на фоне непростой экономической ситуации в стране.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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