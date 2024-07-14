Центральный банк Аргентины начнет продавать доллары США на параллельных валютных рынках страны, пытаясь побороть инфляцию и заморозить денежную массу. Об этом сообщает Reuters.
Борьба с инфляцией: Аргентина будет продавать доллары на параллельном рынке
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Министр экономики Луис Капуто объявил о новой стратегии в субботу в соцсети X, заявив, что она будет «способствовать углублению процесса дезинфляции».
По словам Капуто, начиная с понедельника, когда
«В Аргентине больше не печатается ни одно песо. Это историческая новость», — сказал Капуто в радиоинтервью.
Официальные данные, опубликованные в пятницу, показали, что пятимесячная полоса замедления инфляции закончилась в июне, когда месячная инфляция была выше, чем в мае.
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Стратегия, разработанная правительством президента Хавьера Милея, направлена на стабилизацию денежной массы, снижение инфляции и сокращение разрыва между официальным курсом аргентинского песо и параллельным курсом, торгуемым на финансовых рынках.
С начала года на параллельных рынках южноамериканской страны наблюдается падение курса песо, который годами резко отличался от официального курса из-за строгого валютного контроля.
К моменту закрытия торгов в пятницу официальный обменный курс составлял 919,5 песо за доллар, а так называемый «CCL» — 1416,2 песо за доллар. Между тем широко используемый на черном рынке «синий» курс упал до исторического минимума в 1500 песо за доллар в пятницу.
Напомним
«Минфин» писал, что президент Аргентины Хавьер Милей решил пока не повышать налоги на горючее и цены на коммунальные услуги на фоне непростой экономической ситуации в стране.
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